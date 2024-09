Problémovú stavbu pri vstupe do Brezna búrajú

Brezno 30. septembra (TASR) - Mesto Brezno pokračuje v búraní problémových nehnuteľností na svojom území. Po zhruba piatich rokoch prišla v pondelok na rad čierna stavba na Stromovej ulici v lokalite Drakšiar, ktorá špatila vstup do historického centra mesta smerom z Horehronia. Miestni ju nazývali "jaskyňa" a dlhé roky v nej žila početná, asi 16-členná neprispôsobivá rodina. Mestská polícia (MsP) tam mávala časté výjazdy pre výtržnosti, bitky či neporiadok.



"Už niekoľko rokov dozadu sme avizovali, že odstránime problémové nehnuteľnosti a v tom pokračujeme. Táto stavba bola pre nás záťažou, nielen pokiaľ ide o vizuál mesta, ale išlo aj o stavbu spojenú s neprispôsobivými obyvateľmi, ktorí narúšali verejný poriadok, páchali množstvo priestupkov a vytvárali environmentálne záťaže. Snažili sme sa to riešiť už niekoľko rokov dozadu," konštatoval primátor Brezna Tomáš Abel.



Mestu sa podarilo odkúpiť časť predmetnej stavby, načierno postavenej pri skale, ku ktorej rokmi pribúdali ďalšie tzv. prílepky. V okolí sa množil odpad, na vraky áut sa veľakrát sťažovali i vodiči, prechádzajúci po hlavnej ceste I/66. Podľa Abela zo stavebno-technického hľadiska stavba absolútne nespĺňala podmienky na bývanie a bola nebezpečná pre obyvateľov. Pozemky boli vo vlastníctve viacerých osôb. Samospráva získala všetky potrebné povolenia a pristúpila k búraniu. Spolu aj s nákladmi na búracie práce vrátane exekučných konaní ju to vyšlo zhruba na 40.000 eur. Početná rodina s deťmi sa odsťahovala do inej obce.



Ako doplnil náčelník MsP Ladislav Majer, väčšina z týchto ľudí neboli miestni, nezapadli do komunity a vytvárali rôzne konflikty. V čase vyplácania sociálnych dávok dochádzalo k najväčšiemu narúšaniu verejného poriadku i častejším zákrokom. MsP riešila výtržníctvo, krádeže, fyzické napádanie na ulici, bitky, ktoré členovia rodiny vyvolávali či ohrozovanie susedov.



"Budeme pokračovať s odstraňovaním i ďalších priľahlých stavieb, ktoré znehodnocujú obraz nášho mesta a jeho vstupy do centrálnej zóny. Je to veľmi zložité a náročné, avšak v súlade so zákonom. Hoci veľakrát až po rokoch, ale cieľ dosiahneme. Časom chceme túto lokalitu zrevitalizovať tak, aby vstup do mesta bol do budúcna vizuálne pekný a atraktívny. Starší Brezňania si ešte pamätajú, že kedysi to bola pekná časť mesta, vyhľadávaná na prechádzky či rôzne pikniky. Dnes je znehodnotená tým, akým spôsobom života tu ľudia žijú," dodal Abel.