Problémový úsek parkoviska v Liptovskom Hrádku odvodnia

Liptovský Hrádok 23. mája (TASR) – Problémový úsek parkoviska na Belanskej ulici v Liptovskom Hrádku dá mesto odvodniť. Za budovou súkromného zdravotného zariadenia sa pri dažďoch tvorí veľká mláka, obyvatelia preto majú problém dostať sa aj ku kontajnerovému stojisku. Mesto o tom informovalo na oficiálnej webovej stránke.



"V minulosti bol v tejto lokalite vybudovaný trativod, ktorý ale nestíhal pri veľkých návalových dažďoch. Momentálne je trativod zanesený, a tak voda neodteká už ani pri nízkych úhrnoch zrážok. V priestore za kontajnerovým stojiskom sme sa rozhodli vybudovať vsakovaciu vpusť hlbokú približne dva a pol metra," ozrejmil vedúci odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Roman Beňo.



V lokalite plánujú osadiť skruže do štrkového lôžka, ktoré zachytia aj prvý nápor vody. Tá sa podľa Beňa bude následne tratiť do podložia.



So stavebnými prácami sa začne v pondelok 24. mája. "Obyvateľov prosíme, aby v tomto čase v blízkosti upravovanej plochy neparkovali. Zároveň sa ospravedlňujeme za zvýšený hluk a nevyhnutné obmedzenia," dodáva samospráva na webe.



Mesto následne pristúpi aj k odvodneniu problémovej asfaltovej plochy medzi bytovými domami na Belanskej ulici.