Problémový úsek v Dovalove už odvodnili, pracujú na ďalšom

Liptovský Hrádok 5. apríla (TASR) – Problémový úsek cesty na Vyšných Hriadkach v Liptovskom Hrádku-Dovalove dalo mesto odvodniť. Primátor Branislav Tréger priblížil, že v daždivých dňoch vznikali v lokalite veľké mláky. Tie by sa po stavebných úpravách mali stať minulosťou. Voda z komunikácie bude po novom odtekať do potoka Dovalovca.



"Na problém nás upozornili obyvatelia spolu s poslancami mestského zastupiteľstva za túto časť. Takýchto problémových miest je v Dovalove, ale aj v meste viac, preto sa im postupne budeme venovať," uviedol Tréger.



Odvodňovacie práce na Vyšných Hriadkach sfinalizovali koncom marca. Stavebná firma po nevyhnutných terénnych úpravách urobila podklad zo štrkodrvy. "Plochu zhutnili, pridala sa betónová zmes a vykopala ryha. V betónovom lôžku sú osadené tvárnice, ktorými bude voda z komunikácie odtekať do potoka," vysvetlil vedúci odboru technických služieb Mestského úradu v Liptovskom Hrádku Roman Beňo.



Liptovskohrádocký primátor zdôraznil, že klimatická zmena so sebou prináša veľké úhrny zrážok. "Chceme prispieť k tomu, aby počas dažďov neboli pre mláky a veľké množstvo nahromadenej vody obmedzovaní chodci či ostatní účastníci cestnej premávky, prípadne nebol ohrozený majetok obyvateľov," povedal Tréger s tým, že takéto problémy budú riešiť buď budovaním vsakovacích jám, alebo odvodnením do povrchových tokov.



Po skončení prác na ulici Vyšné Hriadky stavebné mechanizmy zostali v Dovalove, odvodnenie vybudujú aj na jej začiatku.