Problémy pri rozšírení Harmincovej zvýšili cenu o necelých 60.000 eur

Bratislava 16. mája (TASR) - Rozšírenie Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke sa predraží o 59.827,23 eura. Zvýšené náklady sú vyvolané neočakávanými komplikáciami a nevyhnutnou úpravou podložia a inžinierskych sietí. Dodatok zmluvy medzi hlavným mestom SR Bratislavou a realizátorom výstavby, zverejnený v Centrálnom registri zmlúv, nadobudol v utorok účinnosť.



Celková cena diela sa tak po zvýšení stanovila na 3.611.500,52 eura s DPH. Dodatok takisto potvrdzuje avizovaný posun v dokončení realizácie, ktorý bol po novom stanovený najneskôr do 2. novembra 2023.



Magistrát avizoval zdržanie a zvýšenie ceny diela na konci apríla. Komplikácie spôsobilo nestabilné ílovité podložie, v dôsledku ktorého musela byť časť nového úseku trasy kompletne odkopaná a nahradená vhodným materiálom. "Okrem toho sme museli upraviť aj vodovodné šachty v havarijnom stave. Časovo náročná bola výroba atypických tvaroviek vodovodného potrubia," vysvetlilo mesto.



Premena súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú sa začala v lete 2022. Realizátorom je spoločnosť Strabag. V oboch smeroch sa pridajú buspruhy, smerom do Dúbravky i do centra ostane jeden pruh pre autá. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti dopravy aj modernizácia zastávok MHD a zvýšenie bezpečnosti pre peších na priechodoch.