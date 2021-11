Problémy s autobusovými spojmi môžu cestujúci hlásiť na infolinke

Prešov/Košice 12. novembra (TASR) - Cestujúci môžu prostredníctvom infolinky, ktorú v rámci IDS Východ zavádzajú Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK), upozorniť na nevypravené spoje, chronické meškania či predčasné odchody spojov. Kraje si od tejto novinky sľubujú ďalšie skvalitnenie služieb v prímestskej autobusovej doprave. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Prípady, kde dochádza k chronicky sa opakujúcim meškaniam, sú nepríjemné nielen pre pravidelných cestujúcich, ale aj tých občasných, ktorí s meškaním nerátajú, a tak nestihnú prísť načas na vyšetrenie k lekárovi, do práce či do školy. Neprípustné sú tiež predčasné odchody spojov, keď vám autobus ujde takpovediac 'pred nosom' aj napriek včasnému príchodu cestujúceho na zastávku. Infolinka má zabezpečiť, aby sme sa o takýchto veciach dozvedeli a následne ich mohli v spolupráci s príslušným dopravcom riešiť," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Cestujúci môžu prostredníctvom infolinky nahlásiť aj neprístojné správanie vodiča alebo spolucestujúcich, neprípustné hygienické podmienky v autobuse či únik tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov. Oba samosprávne kraje, ktoré spoje prímestskej autobusovej dopravy financujú, budú tieto hlásenia spracovávať a riešiť s jednotlivými dopravcami, u ktorých došlo k pochybeniam.



"Od verejnej dopravy očakávajú cestujúci najmä spoľahlivosť. Ak sa niekomu stane, že príde na zastávku, no spoj uvedený v cestovnom poriadku nepríde vôbec, pretože bol zo strany dopravcu odrieknutý, je možné, že po takomto zážitku autobusovú dopravu viac nepoužije a uprednostní cestovanie osobným automobilom," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 aktuálne funguje v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 h. Od 1. decembra bude k dispozícii hlasová záznamová služba, linku teda bude možné využívať 24 hodín denne a sedem dní v týždni.



Zmluvnými dopravcami PSK sú Bus Karpaty, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. V rámci KSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus.