Problémy s diviačou zverou bude v Žiline riešiť pracovná skupina

Žilina 2. júla (TASR) – Dlhodobý problém s diviačou zverou na sídlisku Hájik v Žiline bude riešiť pracovná skupina zložená zo zástupcov mesta, odborníkov na problematiku, poľovníkov a mestských policajtov. TASR o tom informoval hovorca mesta Žilina Vladimír Miškovčík.



"Krátkodobé riešenia spočívajú vo fyzickej eliminácii zveri, čistení kontajnerových stojísk, porastov, krovín. Dlhodobé v kompletnej výmene kontajnerov za špeciálne, do ktorých nemá zver prístup," doplnil hovorca mesta.



Podľa pracovnej skupiny je dôležitým faktorom pre obmedzenie pohybu diviačej zveri tiež likvidácia prirodzených úkrytov či pravidelné čistenie porastov a kríkov. "Samospráva pravidelne komunikuje aj s miestnym poľovným združením OZ Hubertus. Rokovania sa uskutočnili i v júni, kedy samospráva spolu s poľovným združením hľadala riešenia a možnosti obmedzenia výskytu diviakov, ich odchytu či regulovaného odstrelu," uviedol Miškovčík.



Podotkol, že výskyt zveri v okolí ľudských obydlí sa spája s nedostatkom potravy, ktorú tam zvykne vyhľadávať. "Diviaky lákajú odpadky, potraviny, ale aj vôňa jedla z kuchýň. Mesto preto pripomína občanom, aby pri smetných nádobách nenechávali voľne položený kuchynský odpad. V pláne mesta je postupne vymeniť všetky problematické kontajnery na sídlisku Hájik za špeciálne, ktoré zamedzia ľahkému prístupu divých zvierat k odpadkom," dodal hovorca mesta.



Pohyb divých zvierat, najmä v častiach mesta v blízkosti lesov, nie je podľa odborníkov ničím neobvyklým. "Mnohé mestá sa rozširujú do oblastí, ktoré boli donedávna prirodzeným prostredím pre zver, čo narúša jej životné prostredie. Odborníci odporúčajú zachovať sa pri priamom kontakte s divou zverou pokojne. Zver netreba plašiť, dôležité je hľadieť periférne mimo, nie priamo do očí, čo môže divá zver vyhodnotiť ako ohrozenie. Agresia je obvyklá predovšetkým u samice s mláďatami či u samca v dobe párenia," vysvetlil Miškovčík.