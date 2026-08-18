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Problémy s tlakom vody v Krupine rieši nová stanica
Merania podľa primátora potvrdili, že tlak na konci vetvy vodovodu nespĺňa požadované normové hodnoty, čo spôsobovalo obyvateľom komplikácie pri každodennom využívaní vody.
Autor TASR
Krupina 18. augusta (TASR) - V snahe zabezpečiť spoľahlivú a kvalitnú dodávku pitnej vody pre všetkých obyvateľov zabezpečilo mesto Krupina v lokalite Kopanice - Farárka osadenie novej automatickej tlakovej stanice. Informoval o tom krupinský primátor Radoslav Vazan s tým, že tento krok má prispieť k zvýšeniu kvality života tunajších obyvateľov a nadviazať na investície, ktoré mesto v posledných rokoch smerovalo do rozvoja vodárenskej infraštruktúry.
„Po dokončení projektu dostavby vodovodnej siete a nového vodojemu v lokalite Kopanice sa v praxi ukázalo, že v časti Farárka pretrváva problém s nedostatočným tlakom vody v niektorých domácnostiach,“ priblížil Vazan. Merania podľa primátora potvrdili, že tlak na konci vetvy vodovodu nespĺňa požadované normové hodnoty, čo spôsobovalo obyvateľom komplikácie pri každodennom využívaní vody.
Preto mesto pripravilo realizáciu automatickej tlakovej stanice, ktorá je vybudovaná na vodovodnej vetve smerujúcej do lokality Farárka. Jej úlohou je podľa Vazana zvýšiť tlak vody tak, aby bol zabezpečený komfortný a spoľahlivý odber pitnej vody pre všetky dotknuté domácnosti. „Nová tlaková stanica je umiestnená v prefabrikovanej podzemnej šachte a jej súčasťou je kompletné technické vybavenie vrátane monitorovania prevádzky, ochranných prvkov a diaľkového prenosu údajov,“ priblížil.
„Po dokončení projektu dostavby vodovodnej siete a nového vodojemu v lokalite Kopanice sa v praxi ukázalo, že v časti Farárka pretrváva problém s nedostatočným tlakom vody v niektorých domácnostiach,“ priblížil Vazan. Merania podľa primátora potvrdili, že tlak na konci vetvy vodovodu nespĺňa požadované normové hodnoty, čo spôsobovalo obyvateľom komplikácie pri každodennom využívaní vody.
Preto mesto pripravilo realizáciu automatickej tlakovej stanice, ktorá je vybudovaná na vodovodnej vetve smerujúcej do lokality Farárka. Jej úlohou je podľa Vazana zvýšiť tlak vody tak, aby bol zabezpečený komfortný a spoľahlivý odber pitnej vody pre všetky dotknuté domácnosti. „Nová tlaková stanica je umiestnená v prefabrikovanej podzemnej šachte a jej súčasťou je kompletné technické vybavenie vrátane monitorovania prevádzky, ochranných prvkov a diaľkového prenosu údajov,“ priblížil.