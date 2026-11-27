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Problémy s výpadkami elektriny na území Kremnice pokračujú
Samospráva zdôraznila, že príčinou výpadkov na viacerých odberných miestach v meste bola porucha podzemného kábla vysokého napätia a so snežením vzniknutá porucha nesúvisela.
Autor TASR
Kremnica 27. novembra (TASR) - Problémy s výpadkami dodávok elektriny, ktoré vznikli pre poruchu podzemného kábla vysokého napätia, evidujú na území Kremnice aj počas piatka. Informovala o tom kremnická samospráva s tým, že podľa vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej (SSD) na odstránení porúch intenzívne pracujú.
Samospráva zdôraznila, že príčinou výpadkov na viacerých odberných miestach v meste bola porucha podzemného kábla vysokého napätia a so snežením vzniknutá porucha nesúvisela.
„Hoci sa v priebehu štvrtka (26. 11.) podarilo zamestnancom SSD problém vyriešiť na väčšine odberných miest aj za pomoci elektrocentrály, dnes ešte zaznamenali výpadky elektriny na viacerých odberných miestach,“ priblížila radnica s tým, že išlo predovšetkým o Zechenterovu a Ulicu ČSA.
Práce skomplikovala nová porucha na elektrocentrále. Podľa vyjadrenia SSD však na opravách naďalej intenzívne pracujú a v priebehu piatkového popoludnia by mal byť problém definitívne odstránený.
Samospráva zdôraznila, že príčinou výpadkov na viacerých odberných miestach v meste bola porucha podzemného kábla vysokého napätia a so snežením vzniknutá porucha nesúvisela.
„Hoci sa v priebehu štvrtka (26. 11.) podarilo zamestnancom SSD problém vyriešiť na väčšine odberných miest aj za pomoci elektrocentrály, dnes ešte zaznamenali výpadky elektriny na viacerých odberných miestach,“ priblížila radnica s tým, že išlo predovšetkým o Zechenterovu a Ulicu ČSA.
Práce skomplikovala nová porucha na elektrocentrále. Podľa vyjadrenia SSD však na opravách naďalej intenzívne pracujú a v priebehu piatkového popoludnia by mal byť problém definitívne odstránený.