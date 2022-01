Problémy v Bratislavskej doprave môže verejnosť nahlasovať

Bratislava 14. januára (TASR) - Problémy v regionálnej autobusovej doprave v Bratislavskom kraji môže verejnosť nahlasovať. Vyzval k tomu predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba s tým, že im stále ešte chodia otázky a sťažnosti ku konkrétnym autobusovým spojom. Podnety však podľa neho treba adresovať dopravcovi a nie kraju.



"BSK je objednávateľ a nie prevádzkovateľ regionálnej autobusovej dopravy, preto podnety a sťažnosti je potrebné adresovať spoločnosti Arriva. Takto budú vyriešené adresne a čo najrýchlejšie," uviedol Droba. Cestujúcich predovšetkým žiada, aby nahlasovali spoje, ktoré sú plánované a neprídu. "Dopravcu za ne neminú pokuty," vyhlásil.



Podnety a sťažnosti týkajúce sa regionálnej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji môže verejnosť adresovať na mail bratislava@arriva.sk. Musia obsahovať údaje o linke, smere jazdy, dátum a čas, názov zastávky a popis problému.



Arriva začala zabezpečovať prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji v polovici novembra 2021. Od začiatku však mala problém s nedostatkom vodičov. Spôsobilo to výpadky viacerých spojov, najmä v okolí Pezinka a Senca. Dopravca deklaroval vyriešenie problému.



Začiatkom januára vyhlásil, že dopravná obslužnosť v kraji bude od pondelka (10. 1.) na úrovni viac ako 90 percent. K zlepšeniu vypravenosti spojov malo dôjsť v rámci riadne platných cestovných poriadkov v celom kraji. Podarilo sa to vďaka prijatiu nových vodičov.



"Začína u nás pracovať ďalších viac ako 30 nových kolegov. Môže ojedinele prísť k miernym nezrovnalostiam pri obsluhovaní niektorých liniek, ale pre zabezpečenú obslužnosť to nebude až také citeľné. Takmer všetky linky budú obslúžené," vyhlásila 7. januára riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz.