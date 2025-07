Proces s Jurajom C. bude pokračovať v auguste

Banská Bystrica 9. júla (TASR) - Súdny proces s obžalovaným dôchodcom Jurajom C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), bude na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, pokračovať v auguste.



Ako uviedla prokurátorka Katarína Habčáková, na programe sú výsluchy svedkov, ktorých navrhla vypočuť, a prehrávanie zvukových záznamov. Medzi svedkami sú aj ochrankári alebo kameramanka, ktorá natočila obrazový záznam v Handlovej. Príbuzných na súd nevolala, manželka strelca aj jeho deti odmietli vypovedať. Odhaduje, že o tri - štyri pojednávacie dni by sa mohol ostro sledovaný proces s atentátnikom končiť.



Juraj C. čelí obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozí mu doživotie. Taký trest si podľa slov obhajcu Namira Alyasryho nepripúšťa. Ten pred senátom ŠTS zdôraznil, že postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou, a teda terorizmom.



Juraja C. ku skutku viedol hnev voči poškodenému Ficovi, čo zopakoval aj v stredu, v druhý deň pojednávania, a nie voči celej vláde. Rozhodol sa poškodiť zdravie Fica, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Nechcel ho usmrtiť.



Podľa Habčákovej obžalovaný zmenil rétoriku až po tom, ako bol skutok prekvalifikovaný. Pôvodne čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku, kde je sadzba doživotie. Predtým vo výpovedi hovoril o nespokojnosti s politikou vlády, považoval ju za judášsku voči EÚ.



„Teraz to smeruje len voči jednotlivcovi, poškodenému. Som presvedčená o tom, že dôkazy, ktoré sme zabezpečili, svedčia o tom, že útočil na celú vládu SR, kolektívny orgán, na čele ktorého stojí premiér,“ zdôraznila Habčáková.