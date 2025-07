Proces s Michalom S. v kauze Mýtnik pokračuje výpoveďami svedkov

Banská Bystrica 16. júla (TASR) - Výsluchom svedkov obhajoby pokračuje v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica proces s podnikateľom Michalom S. Ide o kauzu Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS), z ktorých mala profitovať práve jeho firma Allexis.



Michala S. vinia z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Tvrdí, že je stíhaný absolútne nedôvodne, nikdy sa žiadnych machinácií pri verejnom obstarávaní nedopustil. Podľa neho spoločnosť Allexis dodávala informačné systémy pre FS za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur. Znalecké posudky vraj hovoria, že neexistuje ani jednoeurové predraženie.



„Navrhli sme svedka, ktorý tvrdí, že rovnako vytvoril systém virtuálnej registračnej pokladnice a ten z iniciatívy jeho zamestnávateľa prezentovali FS s ambíciou dodania pre FS. Ide v zásade o veľmi podobné, totožné konanie ako to, ktoré sa môjmu klientovi kladie za vinu a je voči nemu vyvodzovaná trestnoprávna zodpovednosť pre machinácie s verejným obstarávaním,“ konštatoval obhajca Michal Bouška. Tento fakt zdôraznil v reakcii na výpoveď svedka aj Michal S.



Obhajoba navrhla vypočuť aj ďalších svedkov, ktorí by s ohľadom na postavenie, pozície a funkcie, ktoré zastávali, mali podľa nej rovnako potvrdiť, že zo strany obžalovaného nedošlo k naplneniu žiadnych zo skutkových podstát trestných činov, čo mu kladú za vinu.



„Máme za to, že už teraz z vykonaného dokazovania na hlavnom pojednávaní vyplýva, že obstaranie informačných systémov od spoločnosti Allexis bolo v rámci výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko ide o systémy, pri implementácii ktorých bolo potrebné dodržať osobitné bezpečnostné opatrenia. Zároveň s ohľadom na stav verejných financií a celkovo stav FS v roku 2012, riešenie tejto situácie bolo základným bezpečnostným záujmom SR. Toto všetko sú skutočnosti, ktoré zakladajú výnimku obstarávania zákazky z postupov verejného obstarávania,“ tvrdí Bouška.



Ako zdôraznil, nešlo o obstaranie informačných systémov spoločnosťou Allexis v rámci verejného obstarávania, a preto je vylúčené naplnenie skutkovej podstaty trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní.



Michala S. ŠTS pôvodne v tejto veci odsúdil trestným rozkazom na peňažný trest 900.000 eur, voči nemu však podal odpor, a preto súd nariadil hlavné pojednávanie, ktoré sa začalo v máji. Hrozí mu tri až desať rokov väzenia.



Michal S. bol pôvodne obvinený spolu s Jozefom B. a jeho synom, ktorí sú stíhaní za totožné skutky v rovnakej kauze Mýtnik spolu s ďalšími štyrmi osobami. Michal S. však začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a vylúčili ho na samostatné konanie.



Oboch, Jozefa B. a jeho syna, ŠTS už predvolal ako svedkov, ale využili svoje ústavné právo nevypovedať v tomto trestnom konaní. Na súd predvolali ešte v máji aj bývalého prezidenta FS Františka Imreczeho, ktorý takisto odmietol vypovedať, keďže by si mohol privodiť nebezpečenstvo trestného stíhania. Obžalovaný mal pre neho pripravených viac ako 300 otázok.