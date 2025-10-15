Proces s obžalovaným Michalom S. pokračoval čítaním listinných dôkazov

< sekcia Regióny
Autor TASR
Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - Proces s podnikateľom Michalom S. pokračoval v stredu na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, čítaním listinných dôkazov. Ide o kauzu Mýtnik týkajúcu sa podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS), z ktorých mala profitovať práve firma obžalovaného Allexis.
Michala S. vinia z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Tvrdí, že je stíhaný absolútne nedôvodne, nikdy sa žiadnych machinácií pri verejnom obstarávaní nedopustil. Podľa neho firma Allexis dodávala informačné systémy pre FS zákonným spôsobom a za reálne ceny. Štátu údajne zarobili viac ako sedem miliárd eur.
Michal S. bol pôvodne obvinený spolu s podnikateľom Jozefom B. a jeho synom Jozefom B. mladším, ktorí sú stíhaní za totožné skutky v rovnakej kauze, takzvaný veľký Mýtnik, spolu s ďalšími štyrmi osobami. Michala S., ktorý začal spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, vylúčili na samostatné konanie.
V procese, ktorý sa začal v máji, súd doteraz predvolal ako svedkov Jozefa B. i jeho syna, ale tí využili svoje právo nevypovedať. Predvolal aj bývalého prezidenta FS Františka Imreczeho, ktorý takisto odmietol vypovedať, keďže by si mohol privodiť nebezpečenstvo trestného stíhania. Rovnako urobila svedkyňa, bývalá konateľka firmy Allexis Jana Rovčaninová a vypovedať odmietol aj bývalý predstaviteľ FS Milan G., ktorý je jedným zo šiestich obžalovaných vo veľkom Mýtnikovi a tá sa ešte neskončila. Na ŠTS vypovedal bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ktorý bol oznamovateľom tejto trestnej činnosti a spustil celú kauzu. V utorok (14. 10.) prišiel na súd aj guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ktorý v tom období pôsobil vo funkcii ministra financií. Vypovedal asi tri hodiny.
ŠTS Michala S. pôvodne v tejto veci odsúdil trestným rozkazom na peňažný trest 900.000 eur, voči nemu však podal odpor, a preto súd nariadil hlavné pojednávanie. Hrozí mu tri až desať rokov väzenia.
