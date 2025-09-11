Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Proces s Róbertom L. v kauze starých vrážd sa zopakuje od začiatku

Na snímke Róbert L. Foto: TASR - Martin Baumann

Prokurátor podal novú obžalobu na Róberta L. pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Mal sa dopustiť trestných činov vraždy a všeobecného ohrozenia.

Autor TASR
Banská Bystrica 11. septembra (TASR) - Hoci sa hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd s Róbertom L., považovaným za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, začalo na Okresnom súde Banská Bystrica už koncom mája, zopakuje sa od začiatku. Vtedy prokurátor predniesol obžalobu a vypovedali aj prví svedkovia.

Z procesnej opatrnosti sa prvostupňový súd rozhodol zopakovať hlavné pojednávanie od začiatku z dôvodu porušenia práva na obhajobu, keď náhradnej obhajkyni nebola zachovaná lehota na prípravu,“ zdôvodnila pre TASR hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová.

Prokurátor podal novú obžalobu na Róberta L. pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Mal sa dopustiť trestných činov vraždy a všeobecného ohrozenia. Ide aj o prípad prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti z júla 1995. Róberta L. z nej obvinili už v roku 2015.

Na usmrtení Tutiho sa mal dohodnúť bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák spolu s nebohým bratislavským bosom Miroslavom Sýkorom. Róbert L. prezývaný Kýbel mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného.

Obžalovaný Róbert L. si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho 3. septembra odsúdil na 25 rokov väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.
