Štvrtok 26. marec 2026Meniny má Emanuel
Proces v kauzách Donovaly a Báč pokračoval výsluchmi svedkov a znalca

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Autor TASR
Banská Bystrica 26. marca (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauzách Donovaly a Báč pokračovalo vo štvrtok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu výsluchmi svedkov a znalca. Ďalší pojednávací deň je naplánovaný na piatok 27. marca. TASR to uviedla hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.

Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.

Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.

Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur. Na minuloročnom októbrovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný, rovnako tak aj ďalší spoluobžalovaní.
.

