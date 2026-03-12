< sekcia Regióny
Proces v kauze bytového komplexu Bonaparte má pokračovať budúci týždeň
Na poslednom pojednávaní, ktoré sa konalo 5. decembra 2025, oboznamovali ďalšie listinné dôkazy.
Bratislava 12. marca (TASR) - Proces v kauze bytového komplexu Bonaparte, v ktorom sú obžalované tri osoby vrátane Ladislava B., má po trojmesačnej pauze pokračovať budúci týždeň. Podľa rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe rezortu spravodlivosti, je termín hlavného pojednávania na Mestskom súde Bratislava I naplánovaný na 20. marca.
Na poslednom pojednávaní, ktoré sa konalo 5. decembra 2025, oboznamovali ďalšie listinné dôkazy. Sudca ešte na minuloročnom októbrovom pojednávaní pripustil, že by v decembri mohlo byť ukončené dokazovanie a prednesené záverečné reči. Dokazovanie však ukončené nebolo.
Obžalobu na Ladislava B. v kauze bytového komplexu Bonaparte podal prokurátor v júni 2022. V prípade sú obžalované spolu tri osoby zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Voči štvrtému obžalovanému bolo trestné stíhanie zastavené z dôvodu jeho úmrtia. Prípad sa týka podozrení z neoprávneného uplatnenia nároku na nadmerný odpočet DPH. Daňový úrad si uplatňuje nárok na náhradu škody vo výške viac ako 913.000 eur.
