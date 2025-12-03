< sekcia Regióny
Proces v kauze Mýtnik bude záverečnými rečami pokračovať vo štvrtok
V súvislosti s kauzou Mýtnik bol na samostatné konanie vylúčený podnikateľ Michal S., ktorého firma Allexis mala podľa obžaloby profitovať z predražených IT tendrov na finančnej správe.
Autor TASR
Banská Bystrica 3. decembra (TASR) - Proces v kauze Mýtnik, ktorá súvisí s predraženými IT tendrami na finančnej správe (FS), bude na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pokračovať čítaním záverečných rečí vo štvrtok (4. 12.). Na stredajšom hlavnom pojednávaní začal v popoludňajších hodinách s prednesom záverečnej reči prokurátor. Po vyše hodine senát ŠTS hlavné pojednávanie prerušil, prokurátor tak bude v čítaní záverečnej reči pokračovať opäť vo štvrtok.
Senát ŠTS v stredu na pojednávaní v rámci kauzy Mýtnik vyhlásil dokazovanie za ukončené a pristúpil k záverečným rečiam. Prokurátor vo svojej reči konštatoval, že zhromaždené dôkazy a výpovede svedkov spochybňujú potrebu utajenia obstarávania a následného uzatvárania zmlúv v súvislosti s IT tendrami na FS. Dôkazná situácia má podľa prokurátora poukazovať i na to, že Jozef B. mal zásadný vplyv na FS, a tiež približovať, ako mala štruktúra firiem profitujúcich z tendrov zakrývať konečných užívateľov výhod.
Proces v kauze Mýtnik, ktorá sa týka podozrení z predražených IT tendrov na finančnej správe (FS) v rokoch 2013 až 2018, sa na ŠTS začal v októbri v roku 2022. Obžalobe z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zo zločinu prijímania úplatku čelia podnikateľ Jozef B., jeho syn Jozef B. mladší, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. a podnikateľ Miroslav S. Obžalovaní vinu odmietajú.
V súvislosti s kauzou Mýtnik bol na samostatné konanie vylúčený podnikateľ Michal S., ktorého firma Allexis mala podľa obžaloby profitovať z predražených IT tendrov na finančnej správe. ŠTS Michala S. v októbri odsúdil za pokračovací zločin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku na peňažný trest 500.000 eur, rozsudok nie je právoplatný. Právoplatne odsúdený v kauze Mýtnik bol v januári bývalý prezident finančnej správy František I., ktorého ŠTS uznal za vinného trestným rozkazom, no trest mu neuložil.
