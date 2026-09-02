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Proces v kauze Očistec pokračuje výpoveďou exšéfa KÚFS Ľudovíta Makóa
Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018.
Autor TASR
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Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v stredu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec, ktorá sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. Proces pokračuje výpoveďou bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa, ktorý v kauze vystupuje ako jeden z kľúčových svedkov.
Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese figuruje 11 obžalovaných, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR a bývalý policajný prezident Tibor G., niekdajší špeciálny prokurátor Dušan K. či bývalý prezident finančnej správy František I. Medzi obžalovanými sú aj vysokí funkcionári bývalej NAKA Peter H., Marián Z., Róbert K., Milan M. či expolicajt Roman S.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa, celkovo zahŕňa 20 skutkov. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.
Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese figuruje 11 obžalovaných, a to nitriansky podnikateľ Norbert B., súčasný podpredseda Národnej rady SR a bývalý policajný prezident Tibor G., niekdajší špeciálny prokurátor Dušan K. či bývalý prezident finančnej správy František I. Medzi obžalovanými sú aj vysokí funkcionári bývalej NAKA Peter H., Marián Z., Róbert K., Milan M. či expolicajt Roman S.
Obžaloba v kauze Očistec sa týka zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, podplácania, prijímania úplatku či zneužívania právomoci verejného činiteľa, celkovo zahŕňa 20 skutkov. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú.