Proces v kauze Očistec sa má začať v prvej polovici mája
Najvyšší súd SR v decembri 2025 zamietol sťažnosť obhajoby proti prijatiu obžaloby Špecializovaným trestným súdom.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - Proces v kauze mediálne známej ako Očistec sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici začať 11. mája. Podľa rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti, je aktuálne vytýčených 37 termínov pojednávacích dní.
Niekdajšia Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých bývalých policajných funkcionárov vrátane policajného exprezidenta a súčasného podpredsedu Národnej rady SR Tibora G. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Prokurátor podal v závere roka 2021 obžalobu na 11 obvinených osôb za celkovo 20 skutkov. Trestné veci viacerých osôb boli vylúčené na samostatné konanie.
