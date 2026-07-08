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Proces v kauze vraždy českej podnikateľky odročili na november
Podľa obžaloby mali Slováci Marek P. a Ľubomír B. v júli 2015 v Prahe prepadnúť českú podnikateľku Janu Svobodovú, naložiť ju do jej vozidla a následne ju zavraždiť.
Autor TASR
Trnava 8. júla (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy českej podnikateľky Jany Svobodovej sa v stredu na Okresnom súde Trnava neuskutočnilo. Dôvodom bola neprítomnosť obžalovaného Ľubomíra B., ktorý sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnil prostredníctvom obhajcu.
Sudkyňa Katarína Maniačková uviedla, že obžalovaný súdu predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, chýbalo však potvrdenie, ktorým ošetrujúci lekár potvrdzuje, že zdravotný stav obžalovaného mu neumožňuje účasť na hlavnom pojednávaní. Zároveň Ľubomír B. nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. „Nie sú splnené podmienky na vykonanie hlavného pojednávania,“ uviedla sudkyňa pri odôvodnení rozhodnutia.
Súd preto hlavné pojednávanie odročil na 18. novembra 2026 o 12.30 h. Na tento termín majú byť prostredníctvom českého súdu zabezpečení viacerí svedkovia. Obhajoba sa zaujímala aj o ďalší procesný postup. Sudkyňa uviedla, že ak sa v novembri podarí vykonať plánované dokazovanie, následne vyzve procesné strany na prípravu záverečných rečí. Tie sa však podľa nej ešte na novembrovom termíne prednášať nebudú.
Súdny proces sa začal 2. marca 2024 odznova po zmene v zložení senátu. Pôvodný sudca totiž prešiel na iný súd. Podľa obžaloby mali Slováci Marek P. a Ľubomír B. v júli 2015 v Prahe prepadnúť českú podnikateľku Janu Svobodovú, naložiť ju do jej vozidla a následne ju zavraždiť. Jej telo sa dodnes nenašlo. Mareka P. zadržali v roku 2020 v Severnom Írsku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu po spolupráci slovenských a britských bezpečnostných zložiek. Ľubomír B. bol vo väzení pre iný trestný čin.
Sudkyňa Katarína Maniačková uviedla, že obžalovaný súdu predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, chýbalo však potvrdenie, ktorým ošetrujúci lekár potvrdzuje, že zdravotný stav obžalovaného mu neumožňuje účasť na hlavnom pojednávaní. Zároveň Ľubomír B. nedal súhlas na konanie v jeho neprítomnosti. „Nie sú splnené podmienky na vykonanie hlavného pojednávania,“ uviedla sudkyňa pri odôvodnení rozhodnutia.
Súd preto hlavné pojednávanie odročil na 18. novembra 2026 o 12.30 h. Na tento termín majú byť prostredníctvom českého súdu zabezpečení viacerí svedkovia. Obhajoba sa zaujímala aj o ďalší procesný postup. Sudkyňa uviedla, že ak sa v novembri podarí vykonať plánované dokazovanie, následne vyzve procesné strany na prípravu záverečných rečí. Tie sa však podľa nej ešte na novembrovom termíne prednášať nebudú.
Súdny proces sa začal 2. marca 2024 odznova po zmene v zložení senátu. Pôvodný sudca totiž prešiel na iný súd. Podľa obžaloby mali Slováci Marek P. a Ľubomír B. v júli 2015 v Prahe prepadnúť českú podnikateľku Janu Svobodovú, naložiť ju do jej vozidla a následne ju zavraždiť. Jej telo sa dodnes nenašlo. Mareka P. zadržali v roku 2020 v Severnom Írsku na základe európskeho zatýkacieho rozkazu po spolupráci slovenských a britských bezpečnostných zložiek. Ľubomír B. bol vo väzení pre iný trestný čin.