Proces v prípade streľby v Ivanke pri Dunaji má pokračovať v utorok
Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy čelí František B.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Na Mestskom súde Bratislava I má v utorok (17. 3.) pokračovať proces v prípade minuloročnej streľby v Ivanke pri Dunaji, ktorá sa udiala po predchádzajúcom konflikte medzi dvomi mužmi. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu vraždy čelí František B.
V katastri obce Ivanka pri Dunaji v okrese Senec koncom marca minulého roka po strelnom poranení zomrel muž. Polícia preto začala trestné stíhanie. Na mieste malo dôjsť ku konfliktu medzi dvoma mužmi, pričom jeden z nich utrpel strelné poranenie v oblasti hlavy, ktorému podľahol. Vyšetrovateľ obvinil Františka B. z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Prokurátorka neskôr navrhla pre obvineného tzv. preventívnu väzbu.
Krajský súd v Bratislave vzal začiatkom apríla 2025 obvineného muža do väzby. Vyhovel tak sťažnosti prokurátorky voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorý rozhodol o stíhaní Františka B. na slobode. Súdny proces sa začal koncom októbra minulého roka. Obžalovaný trvá na svojej nevine.
