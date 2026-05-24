< sekcia Regióny
Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi má pokračovať vo štvrtok
Na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Pezinok 24. mája (TASR) - Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať vo štvrtok (28. 5.) a piatok (29. 5.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, v časti dokonaného, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S. Na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov.
K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, v časti dokonaného, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S. Na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov.