Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi má pokračovať vo štvrtok

Na snímke obžalovaný Samuel S. prichádza v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Pezinok 24. mája (TASR) - Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve ženy, má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať vo štvrtok (28. 5.) a piatok (29. 5.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby. Generálna prokuratúra SR zistila viaceré nedostatky v súvislosti s touto tragickou udalosťou. Ešte v júni 2025 informovala, že pochybenia zaznamenali pri prestupe útočníka na inú školu, vyskytli sa na oboch gymnáziách. Nezrovnalosti odhalila aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, v časti dokonaného, v časti v štádiu pokusu a v časti v štádiu prípravy, čelí Samuel S. Na začiatku procesu vyhlásil, že je nevinný a chce vypovedať až po vykonaní všetkých dôkazov.
