Piatok 29. máj 2026
Proces v prípade útoku v Spišskej Starej Vsi pokračuje výsluchmi

Na snímke obžalovaný Samuel S. prichádza v sprievode príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) na súdne pojednávanie vo veci vlaňajšieho útoku nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku vo štvrtok 28. mája 2026. Foto: TASR - Martin Baumann

Pezinok 29. mája (TASR) - Hlavné pojednávanie v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, pri ktorom prišli o život dve osoby, pokračuje aj v piatok na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy.

Súd prijal na začiatku hlavného pojednávania opatrenie, na základe ktorého nie je možné v tomto štádiu trestného konania informovať o obsahu svedeckých výpovedí. Prvý svedok vypovedá z priestorov Okresného súdu Lučenec.

K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára 2025. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, v tom čase 18-ročného študenta, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby, kde sa nachádza doteraz.

Obžalobu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy podal v závere januára 2026 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Obžalovaný Samuel S. nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe.
