Proces v prípade vraždy E. Valka pokračoval výpoveďou svedka J. Klinku
Bratislava 15. januára (TASR) - Proces v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka z roku 2010 pokračoval vo štvrtok výpoveďou svedka Jaroslava Klinku, ktorý už bol vo veci právoplatne odsúdený. Za strelca, ktorý mal zasiahnuť v daný deň Valka, označil Klinka obžalovaného Jozefa R. Tvrdil aj to, že iniciátorom lúpeže vo Valkovom dome bol obžalovaný. Ten na druhej strane v utorok (13. 1.) vypovedal, že Valka zastrelil Klinka, ktorý ho tiež mal osloviť s návrhom na lúpež vo Valkovom dome.
S Jozefom R. sa Klinka podľa jeho slov pozná približne 30 rokov, zoznámili sa v posilňovni v Pezinku. Podľa Klinku ho mal obžalovaný osloviť s ponukou lúpeže u Valka s tým, že aj predtým spolu zrealizovali niekoľko lúpeží, pri ktorých sa podľa Klinkových slov nikdy nestrieľalo a motívom bol vždy finančný prospech. Párkrát boli tiež podľa Klinku niekoho na objednávku zbiť. Klinka prízvukoval, že jeho motívom v prípade Valka boli financie, avšak myslí si, že motívom Jozefa R. neboli peniaze, keďže z hľadiska financií zo skutku nič nebolo, aj keď mu obžalovaný tvrdil, že u Valka sa má nachádzať vysoký obnos peňazí. Osobu, ktorú majú olúpiť mal Jozef R. podľa Klinku opísať ako staršieho pána, ktorý býva v dobrej lokalite a má byť „špekulant-podvodník“, s tým, že to bude ľahká práca. Podľa Klinku mu však Jozef R. nepovedal, o koho konkrétne ide, ani sa ho na to bližšie nepýtal.
Klinka ďalej tvrdil, že nevedel ani, či bude Valko ozbrojený. Jozef R. si podľa Klinku v deň lúpeže zbraň zobral, on však nie. Podľa Klinku si mali prísť Valkov dom obhliadnuť aj pred predmetným skutkom. Rovnako ako Jozef R. tvrdil, že prvý pokus o lúpež u Valka nevyšiel, pretože zlyhala chemická látka, ktorú vypustili do Valkovho domu cez dieru, ktorú pred lúpežou vyvŕtali, čím mal v dôsledku silného zápachu Valko na dome otvoriť dvere, ktorými by páchatelia do domu vošli.
V deň skutku sa podľa Klinku do Valkovho domu dostali každý iným vchodom, on cez terasové dvere a Jozef R. cez dvere, ktoré sa nachádzali pri vyvŕtanej diere. Ešte predtým, ako Klinka vošiel do domu tvrdil, že začul výstrel. Následne ho mal Jozef R. zavolať do domu slovami „poď mi pomôcť“, na čo Klinka vošiel do domu, v ktorom videl na zemi ležať Valka s krvavým fľakom na hrudi. Jozef R. mal podľa Klinku ťahať Valka po zemi niekam, kde ho nebude vidno z ulice. Klinka mu už však na jeho opätovnú výzvu s Valkom nepomohol. Obžalovaný mu mal následne kázať vziať kufrík, ktorý bol v blízkosti položený. Keď Klinka otvoril kufrík, nachádzala sa tam podľa neho zbraň, dokumenty a osobné veci, nie však hotovosť, ktorú tam očakával.
Potom mal Jozef R. poslať Klinku von z domu pozrieť sa, či v okolí nie sú nejakí svedkovia, obžalovaný sa vtedy ešte nachádzal v dome. Ako preskočili plot a odišli z domu, Jozef R. mal podľa Klinku vytiahnuť revolver. „Opýtal som sa ho, prečo ho zobral, Jozef R. povedal, že sa zíde,“ povedal Klinka. Z domu mali utekať k vodnej nádrži, kde mal Jozef R. rozobrať svoju zbraň a hodiť ju do nej. Potom sa vybrali autom Jozefa R. smerom na Pezinok. V aute mal obžalovaný prikázať Klinkovi, aby sa zbavil svojej sim karty. Klinka sa tiež obžalovaného podľa jeho slov pýtal, prečo Valka zastrelil, odpoveď však nedostal. Klinka dodal, že o tom, že človek, ku ktorému sa vlámali do domu bol Valko sa dozvedel až z televízie.
Podľa advokáta obžalovaného sú rozpory vo výpovedi Klinku, keď bol ešte v pozícii obvineného v porovnaní s tou, kde vystupuje ako svedok. Proces má pokračovať 12. a 14. mája. Predvolané majú byť dve svedkyne, vrátane Valkovej exmanželky a aj znalec, ktorý vykonal pitvu Valkovho tela. Súd takisto plánuje čítať svedecké výpovede a oboznamovať znalecké posudky.
Valkova dcéra Jana Valková si myslí, že za doterajšie dva pojednávacie dni sa proces nepribližuje k objasneniu skutku. „Za mňa to, ako prebehlo vyšetrovanie je absolútna fraška. Boli ste prítomní tieto dva dni a neviem, čo by som k tomu viac uviedla, pretože už samotný pán Klinka mal dnes obrovské problémy s pamäťou, nevedel ani popísať miesto činu. Absolútne sa rozchádzajú aj ich výpovede, sú tam obrovské rozdiely, čiže ja som veľmi zvedavá, ako sa s tým súd vysporiada,“ vyjadrila sa pred médiami Valková.
Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Valko bol zavraždený strelou do hrudníka. Do domu advokáta mal Jozef R. vniknúť spolu s už právoplatne odsúdeným Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta.
Na Jozefa R. podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.
