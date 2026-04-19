< sekcia Regióny
Proces v prípade vraždy študenta D. Tupého má pokračovať v stredu
Autor TASR
Bratislava 19. apríla (TASR) - Proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať v stredu (22. 4.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Vypovedať majú ďalší svedkovia. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí Adam P.
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozil trest desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil. Na Adama P. podala prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave obžalobu v roku 2023.
