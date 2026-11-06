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Proces v prípade vraždy Tupého pokračoval výsluchom svedka Ondrejčáka
Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 6. novembra (TASR) - Hlavné pojednávanie v kauze vraždy študenta Daniela Tupého pokračovalo v piatok na Mestskom súde Bratislava I výsluchom niekdajšieho bosa bratislavskej skupiny piťovcov Juraja Ondrejčáka. Predvolaný bol v súvislosti s dôkazmi zaistenými počas domovej prehliadky.
Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí v súvislosti s prípadom vraždy Daniela Tupého právnik Adam P. Trvá na svojej nevine.
Vražda Daniela Tupého z roku 2005 vyvolala množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. Ondrejčák na piatkovom hlavnom pojednávaní hovoril o okolnostiach, ako sa snažil v tom čase preukázať nevinu „jeho ľudí“. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov väzenia. Súd ich v minulosti právoplatne oslobodil.
Správnosť výsledkov vyšetrovania realizovaného bezprostredne po vražde podľa právneho zástupcu poškodených Romana Kvasnicu potvrdzuje piatková výpoveď Ondrejčáka aj zaistený papier s menami osôb, ktoré mali byť podľa svedka podozrivé z účasti na vražde. Kvasnica kritizoval následný odklon vyšetrovania na piťovcov. „To bolo jasné odvedenie pozornosti od ľudí, ktorí naozaj útočili,“ podotkol. Otec zavraždeného Daniel Tupý st. poukázal na to, že dôsledkom prerušenia vyšetrovania do roku 2018 bolo aj premlčanie konania ďalších prípadných účastníkov skutku. „Tu sa tiež treba pýtať, že z akého dôvodu,“ dodal.
Pre obhajobu obžalovaného Adama P. je dôležité, že na zaistenom papieri nie je meno ich klienta. „A podstatná vec z výsluchu pána Ondrejčáka bola pre nás skutočnosť, že spomenul aj on meno pána Kaľavského (niekdajší policajt, pozn. TASR), ktorého navrhujeme vypočuť ako svedka a ktorý možno takisto bude vedieť objasniť, kto a prečo mal záujem odkloniť vyšetrovanie od skutočného páchateľa,“ zdôraznila obhajkyňa obžalovaného Michaela Matušíková. Obhajoba ani poškodení si nevedia vysvetliť, prečo nečelí obvineniu v tomto prípade aj kľúčový svedok Vladimír Malíček.
Po skončení výsluchu svedka Ondrejčáka sa na hlavnom pojednávaní čítali závery viacerých znaleckých posudkov. Sudca potom krátko predpoludním odročil hlavné pojednávanie na 3. a 5. februára 2027. Predvolaní majú byť viacerí svedkovia vrátane Jána Kaľavského. Avizovaní sú aj utajení svedkovia, ktorých výsluch sa v piatok nepodarilo zrealizovať.
Právnika Adama P. obvinili v marci 2023. Súdny proces sa začal na bratislavskom mestskom súde v novembri 2023. Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.
Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí v súvislosti s prípadom vraždy Daniela Tupého právnik Adam P. Trvá na svojej nevine.
Vražda Daniela Tupého z roku 2005 vyvolala množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. Ondrejčák na piatkovom hlavnom pojednávaní hovoril o okolnostiach, ako sa snažil v tom čase preukázať nevinu „jeho ľudí“. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov väzenia. Súd ich v minulosti právoplatne oslobodil.
Správnosť výsledkov vyšetrovania realizovaného bezprostredne po vražde podľa právneho zástupcu poškodených Romana Kvasnicu potvrdzuje piatková výpoveď Ondrejčáka aj zaistený papier s menami osôb, ktoré mali byť podľa svedka podozrivé z účasti na vražde. Kvasnica kritizoval následný odklon vyšetrovania na piťovcov. „To bolo jasné odvedenie pozornosti od ľudí, ktorí naozaj útočili,“ podotkol. Otec zavraždeného Daniel Tupý st. poukázal na to, že dôsledkom prerušenia vyšetrovania do roku 2018 bolo aj premlčanie konania ďalších prípadných účastníkov skutku. „Tu sa tiež treba pýtať, že z akého dôvodu,“ dodal.
Pre obhajobu obžalovaného Adama P. je dôležité, že na zaistenom papieri nie je meno ich klienta. „A podstatná vec z výsluchu pána Ondrejčáka bola pre nás skutočnosť, že spomenul aj on meno pána Kaľavského (niekdajší policajt, pozn. TASR), ktorého navrhujeme vypočuť ako svedka a ktorý možno takisto bude vedieť objasniť, kto a prečo mal záujem odkloniť vyšetrovanie od skutočného páchateľa,“ zdôraznila obhajkyňa obžalovaného Michaela Matušíková. Obhajoba ani poškodení si nevedia vysvetliť, prečo nečelí obvineniu v tomto prípade aj kľúčový svedok Vladimír Malíček.
Po skončení výsluchu svedka Ondrejčáka sa na hlavnom pojednávaní čítali závery viacerých znaleckých posudkov. Sudca potom krátko predpoludním odročil hlavné pojednávanie na 3. a 5. februára 2027. Predvolaní majú byť viacerí svedkovia vrátane Jána Kaľavského. Avizovaní sú aj utajení svedkovia, ktorých výsluch sa v piatok nepodarilo zrealizovať.
Právnika Adama P. obvinili v marci 2023. Súdny proces sa začal na bratislavskom mestskom súde v novembri 2023. Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.