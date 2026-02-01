< sekcia Regióny
Produkcia komunálneho odpadu v Žiline poklesla o takmer 12%

Autor TASR
Žilina 1. februára (TASR) - Zavedenie množstvového zberu odpadu v žilinských rodinných domoch prispelo k medziročnému zníženiu produkcie komunálneho odpadu o takmer 12 percent. Ako informoval primátor Peter Fiabáne, miera vytriedeného biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa vlani zvýšila o 160 percent.
Množstvový zber odpadov pre rodinné domy zaviedli v Žiline v januári 2025, pričom v druhej polovici roka otvorila radnica možnosť prihlásenia aj pre malé bytové domy. „Činnosť distribučného centra na mestskom úrade sme obnovili v auguste. Do konca roka 2025 sa v ňom k množstvovému zberu odpadu prihlásilo ďalších 179 domácností z rodinných domov. Do systému sa tiež zapojili štyri malé bytové domy,“ priblížil Fiabáne.
Podľa primátora by sa množstvový zber odpadu mal v budúcnosti rozšíriť aj na sídliská. „Je to náročná agenda aj na získanie ľudí, aby to vnímali pozitívne, a aby sme im dodali všetko, čo potrebujú. Naším záujmom je, aby adresne triedilo celé mesto, či už fyzické osoby, ale aj právnické osoby,“ poznamenal primátor.
Pilotné testovanie bude prebiehať na šiestich sídliskových stojiskách, pričom všetky kontajnery na nich budú uzamknuté a na stojiskách bude inštalovaný aj kamerový systém. Vkladanie odpadu konkrétnou domácnosťou budú evidovať bubnové nadstavby umiestnené na kontajneroch určených na zmesový komunálny odpad.
Radnica vlani predstavila aj novinku v pravidelnom zbere objemného odpadu. „Ten organizujeme dvakrát ročne a po novom odovzdávanie kontroluje poverený pracovník. Výsledkom bola redukovaná produkcia objemného odpadu o 29 percent, zlepšenie čistoty verejných priestranstiev a eliminácia takzvanej odpadovej turistiky z okolitých obcí,“ dodal Fiabáne.
