Produkcia páleníc v Žilinskom kraji medziročne stúpla dvojnásobne

Žilina 15. novembra (TASR) – Prevádzkovatelia 23 páleníc v Žilinskom kraji vypálili od začiatku júla 2020 do konca júna tohto roku 250.577 litrov čistého alkoholu. Podľa hovorkyne Colného úradu (CÚ) Žilina Boženy Chríbikovej ide v prepočte na 52-percentný alkohol o takmer 500.000 litrov, čo je oproti predchádzajúcemu výrobnému obdobiu viac ako dvojnásobok.



Doplnila, že registrované liehovarnícke závody na pestovateľské pálenie ovocia odviedli za destilát do štátnej pokladnice spotrebnú daň vo výške 1,35 milióna eur. "Klientom, ktorí sa zmestili do limitu 43 litrov 100-percentného alkoholu, za výrobné obdobie účtovali o polovicu nižšiu daň," uviedla.



"Príslušníci finančnej správy počas tohto roka riešili 14 osôb, ktoré stanovený limit prekročili. Čo v žiadosti o výrobu destilátu, predloženej v pálenici, neuviedli. Na dani potom zaplatili menej, ako mali. Zvyšok teraz musia doplatiť a navyše im za uvádzanie nepravdivých údajov hrozí pokuta," dodala hovorkyňa CÚ Žilina.