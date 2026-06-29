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Hasiči v Trenčianskom kraji absolvovali minulý týždeň 91 výjazdov
Hasiči v Trenčianskom kraji zasahovali pri 30 požiaroch, 29-krát poskytovali technickú pomoc. Vyrážali tiež k 25 dopravným nehodám a sedemkrát likvidovali nebezpečné látky.
Autor TASR
Trenčín 29. júna (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 91 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie ich zamestnali požiare. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Hasiči v TSK zasahovali pri 30 požiaroch, 29-krát poskytovali technickú pomoc. Vyrážali tiež k 25 dopravným nehodám a sedemkrát likvidovali nebezpečné látky.
Hasiči v TSK zasahovali pri 30 požiaroch, 29-krát poskytovali technickú pomoc. Vyrážali tiež k 25 dopravným nehodám a sedemkrát likvidovali nebezpečné látky.