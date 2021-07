Profesionálni hudobníci ponúknu záujemcom trojdňový workshop

Nové Zámky 1. júla (TASR) – Milovníci hudby sa počas najbližšieho víkendu môžu v Nových Zámkoch zapojiť do podujatia s názvom Za hranice s hudbou. Workshop, ktorý pre verejnosť pripravili profesionálni hudobníci, potrvá od 2. do 4. júla.



Podujatie je súčasťou širšieho programu Vzdušné Zámky - mesto kultúry 2020. „Hudobníci a lektori workshopu prichádzajú do Nových Zámkov s krásnym hudobným programom v štýle moderného jazzu, swingu či groovu, ktorý predstavia na svojom koncerte v piatok 2. júla v Malej sále Domu kultúry,“ informovali organizátori.



V sobotu 3. júla pozývajú verejnosť na bezplatný celodenný interaktívny workshop, ktorý zahŕňa hodiny improvizácie, kreatívneho prístupu k harmónii, k rytmu, ku hre v kapele a jam session. „Workshop je otvorený pre všetkých inštrumentalistov a spevákov,“ pripomínajú lektori.



Záver podujatia bude patriť nedeľnému koncertu, na ktorom sa predstavia účastníci workshopu spolu so svojimi lektormi. „Verejná jam session bude verejne prístupná v priestoroch Aqua Caffé,“ pozývajú organizátori.