Profesionálnych hasičov zamestnali minulý týždeň najmä dopravné nehody

Príslušníci HaZZ zasahovali minulý týždeň v TSK pri 25 dopravných nehodách, 19-krát poskytovali technickú pomoc.

Trenčín 2. decembra (TASR) - Profesionálni hasiči z Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) absolvovali minulý týždeň 61 zásahov, najčastejšie zasahovali pri dopravných nehodách. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Príslušníci HaZZ zasahovali minulý týždeň v TSK pri 25 dopravných nehodách, 19-krát poskytovali technickú pomoc. Zamestnali ich aj výjazdy k 14 požiarom a trikrát likvidovali nebezpečné látky.
