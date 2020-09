Prognessa chce byť najväčšiou digitálnou agentúrou mimo Bratislavy

Rimavská Sobota 24. septembra (TASR) – Stať sa najväčšou mimobratislavskou digitálnou marketingovou agentúrou je dlhodobým cieľom agentúry Prognessa z Rimavskej Soboty. TASR to povedal jej konateľ Daniel Csúr, podľa ktorého by tento plán chceli dosiahnuť v horizonte piatich rokov.



„Je to veľmi odvážny cieľ, ale myslím si, že na to máme kapacitu a postupne to vybudujeme. Chceme to dosiahnuť tvrdou prácou, a najmä systémom obchodu, produkcie a manažmentu. V tomto menej rozvinutom regióne dávame príležitosti ľuďom s vysokou odbornosťou a kreativitou. Zároveň im tak pomáhame, aby nemuseli z regiónu odchádzať a mohli tu mať slušný život,“ povedal Csúr.



Prognessa podľa jeho slov funguje zhruba dva roky a nápad založiť ju mu skrsol v čase, keď sa po pôsobení na viacerých miestach v zahraničí vrátil do Rimavskej Soboty. „Uvažoval som nad tým, čo budem robiť a do akého projektu sa pustím. Nenašiel som tu však nikoho, kto by bol schopný nejaký projekt v digitálnom svete posunúť dopredu a spropagovať ho. Videl som teda dobrú príležitosť pomôcť v tejto oblasti miestnym podnikateľom a živnostníkom,“ priblížil Csúr počiatky agentúry.



V súčasnosti v tíme Prognessy pracuje desať ľudí na postoch ako napríklad špecialista sociálnych médií, grafik, videoproducent či konzultant. Fungovanie digitálnej agentúry si podľa konateľa vyžaduje špecifické pozície, na ktoré si ľudí sami vzdelávajú.



„Snažíme sa ich hľadať aj v iných sférach a vzdelávať ich na pozície, ktoré potrebujeme. Napríklad dievča, ktoré u nás robí grafiku, pracovalo predtým v gastronómii a venovalo sa fotografovaniu ako svojmu koníčku. Máme vzdelávací program, ktorý sme mu pripravili, a dnes je už manažérka sociálnych médií a profesionálna fotografka,“ ozrejmil Csúr.