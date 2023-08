Program Baníckeho jarmoku bude reflektovať na dvojicu výročí Prievidze

Prievidza 14. augusta (TASR) - Program tohtoročného Baníckeho jarmoku v Prievidzi bude reflektovať na 910. výročie prvej písomnej zmienky i na 640 rokov od udelenia mestských práv. V roku výročí tak budú na 37. ročníku najväčšieho podujatia v meste od 7. do 10. septembra vystupovať výlučne prievidzskí umelci a kapely, v ktorých hrajú Prievidžania. Informovala o tom riaditeľka Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi Dana Horná.



Jarmok sa bude tradične konať na Námestí J. C. Hronského, Ulici M. R. Štefánika a v Mestskom parku. Okrem toho organizátori pripravili aj novinku, kultúrny program doplnia dve divadelné predstavenia, ktoré sa budú konať v Dome kultúry (DK) Prievidza a v Kultúrnom dome (KD) Necpaly.



Predzvesťou podujatia bude 7. septembra v DK Prievidza divadelná komédia Ženba v podaní Divadla "A" a Divadla Shanti. Jarmok 8. septembra otvorí banícky sprievod, hlavný program otvorí Banícky spevokol Kahanec, nasledovať bude Divadelná spoločnosť, ktorá prinesie kráľovský pozdrav Prievidžanom od kráľa Kolomana a kráľovnej Márie. Na pódiu vystúpi i školský orchester a Big Band Základnej umeleckej školy (ZUŠ) L. Stančeka, ZVA 12-28 Band, Tina, Marián Čekovský Band s Lenkou Piešovou a Funky Emotions. Večer bude patriť aj premiére divadelnej hry v KD Necpaly Jožko Púčik a jeho kariéra, ktorú si naštudovalo Divadlo z dvora.



Program 9. septembra bude patriť domácim tanečným súborom, rozprávke Divadla NAtraKY i vystúpeniam Country Limit Club, Bufet, The Kreins a Chill On The Sun. Večer sa predstaví Robo Opatovský s kapelou a kapela Flash zo ZUŠ L. Stančeka. Dychová hudba Prievidžanka, folklórny súbor Vtáčnik a Black Band vystúpia na jarmoku 10. septembra.



Tradičný jarmok je aj tento rok spojený s príležitostným trhom. Zábavné atrakcie budú umiestnené v Mestskom parku a na parkovisku pred Zimným štadiónom v Prievidzi.