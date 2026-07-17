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Program Beckovských slávností opäť spojí minulosť so súčasnosťou
Program v piatok večer podľa neho otvorí dvojica Kali & Peter Pann, po nich sa predstaví DJ Chosse a jeho oldies repertoár.
Autor TASR
Beckov 17. júla (TASR) - Program tohtoročného 25. ročníka Beckovských slávností opäť spojí minulosť so súčasnosťou. Podujatie pod hradom Beckov v piatok večer ponúkne hudobné vystúpenie a diskotéku, sobota (18. 7.) bude zase patriť remeselnému jarmoku, stredovekému táboru či divadlu. TASR o tom za organizátora informoval Boris Klčovský.
„Park pod hradom sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história, vône jarmoku a spontánna radosť všetkých generácií,“ načrtol Klčovský.
Program v piatok večer podľa neho otvorí dvojica Kali & Peter Pann, po nich sa predstaví DJ Chosse a jeho oldies repertoár.
„Sobota začne pokojnejšie - remeselným jarmokom, vôňou dreva, medoviny a ručne vyrábaných pokladov. Deti sa zabavia v interaktívnom stredovekom tábore, vyskáču v nafukovacom kráľovstve, odvážnejší môžu nazrieť do mučiarne kata Hanuš Rázela alebo si vyskúšať dobovú strelnicu,“ priblížil Klčovský.
Doplnil, že popoludní sa park premení na živú kroniku, program ponúkne rytierske sprievody, dobové hry, kaukliarske kúsky, bábkové divadlo a rytierske turnaje. „Na pódiu sa postupne predstavia Smooth Camel, Slniečko, Instinct a Sima Magušinová. Večer bude patriť vystúpeniam Richarda Müllera, Desmodu a Beckovským Xichtom,“ uzavrel.
„Park pod hradom sa zmení na miesto, kde sa stretne dobrá hudba, lokálna história, vône jarmoku a spontánna radosť všetkých generácií,“ načrtol Klčovský.
Program v piatok večer podľa neho otvorí dvojica Kali & Peter Pann, po nich sa predstaví DJ Chosse a jeho oldies repertoár.
„Sobota začne pokojnejšie - remeselným jarmokom, vôňou dreva, medoviny a ručne vyrábaných pokladov. Deti sa zabavia v interaktívnom stredovekom tábore, vyskáču v nafukovacom kráľovstve, odvážnejší môžu nazrieť do mučiarne kata Hanuš Rázela alebo si vyskúšať dobovú strelnicu,“ priblížil Klčovský.
Doplnil, že popoludní sa park premení na živú kroniku, program ponúkne rytierske sprievody, dobové hry, kaukliarske kúsky, bábkové divadlo a rytierske turnaje. „Na pódiu sa postupne predstavia Smooth Camel, Slniečko, Instinct a Sima Magušinová. Večer bude patriť vystúpeniam Richarda Müllera, Desmodu a Beckovským Xichtom,“ uzavrel.