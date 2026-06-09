< sekcia Regióny
Program Budúcnosť inak otvára prihlasovanie do ďalšieho školského roka
Na zostavení vzdelávacích hodín mimoškolského programu pod hlavičkou Nadácie Pontis spolupracovali odborníci naprieč celou krajinou.
Autor TASR
Trnava 9. júna (TASR) - Mimoškolský program Budúcnosť inak spúšťa prihlasovanie do nasledujúceho školského roka. Zameraný je na rozvoj talentu a podnikavosti žiakov z piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Za organizátorov programu o tom informovala Nikola Richterová.
Na zostavení vzdelávacích hodín mimoškolského programu pod hlavičkou Nadácie Pontis spolupracovali odborníci naprieč celou krajinou. Výučba je podľa organizátorov zameraná na rozvíjanie talentu, kritické myslenie a podnikavosť, pod ktorú spadá napríklad kreativita, sebadôvera, tímová práca, rozpoznávanie príležitostí a problémov či premena nápadov na akciu.
Program je pre účastníkov bezplatný, trvá dva roky, pričom deti sa stretávajú dvakrát týždenne. Nový turnus štartuje 27. septembra. V Trnave a vo Zvolene sa program sťahuje na nové adresy v centre miest. V Prešove pokračuje na doterajšom mieste. „V programe deti podporujeme v tom, aby dokázali pracovať v tíme a svoje nápady a kreativitu vedeli pretvárať do riešení, ktoré pomôžu ostatným,“ dodala manažérka programu Lucia Gregorová.
Na zostavení vzdelávacích hodín mimoškolského programu pod hlavičkou Nadácie Pontis spolupracovali odborníci naprieč celou krajinou. Výučba je podľa organizátorov zameraná na rozvíjanie talentu, kritické myslenie a podnikavosť, pod ktorú spadá napríklad kreativita, sebadôvera, tímová práca, rozpoznávanie príležitostí a problémov či premena nápadov na akciu.
Program je pre účastníkov bezplatný, trvá dva roky, pričom deti sa stretávajú dvakrát týždenne. Nový turnus štartuje 27. septembra. V Trnave a vo Zvolene sa program sťahuje na nové adresy v centre miest. V Prešove pokračuje na doterajšom mieste. „V programe deti podporujeme v tom, aby dokázali pracovať v tíme a svoje nápady a kreativitu vedeli pretvárať do riešení, ktoré pomôžu ostatným,“ dodala manažérka programu Lucia Gregorová.