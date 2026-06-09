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Program Budúcnosť inak otvára prihlasovanie do ďalšieho školského roka

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Na zostavení vzdelávacích hodín mimoškolského programu pod hlavičkou Nadácie Pontis spolupracovali odborníci naprieč celou krajinou.

Autor TASR
Trnava 9. júna (TASR) - Mimoškolský program Budúcnosť inak spúšťa prihlasovanie do nasledujúceho školského roka. Zameraný je na rozvoj talentu a podnikavosti žiakov z piateho a šiesteho ročníka základných škôl. Za organizátorov programu o tom informovala Nikola Richterová.

Na zostavení vzdelávacích hodín mimoškolského programu pod hlavičkou Nadácie Pontis spolupracovali odborníci naprieč celou krajinou. Výučba je podľa organizátorov zameraná na rozvíjanie talentu, kritické myslenie a podnikavosť, pod ktorú spadá napríklad kreativita, sebadôvera, tímová práca, rozpoznávanie príležitostí a problémov či premena nápadov na akciu.

Program je pre účastníkov bezplatný, trvá dva roky, pričom deti sa stretávajú dvakrát týždenne. Nový turnus štartuje 27. septembra. V Trnave a vo Zvolene sa program sťahuje na nové adresy v centre miest. V Prešove pokračuje na doterajšom mieste. „V programe deti podporujeme v tom, aby dokázali pracovať v tíme a svoje nápady a kreativitu vedeli pretvárať do riešení, ktoré pomôžu ostatným,“ dodala manažérka programu Lucia Gregorová.
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