Program Dobrý sused otvoril 2. kolo výzvy
Autor TASR
Bratislava 24. marca (TASR) - Grantový program Dobrý sused otvoril druhé kolo výzvy. Komunity, organizácie, školy aj samosprávy môžu o grant požiadať do 4. mája. TASR o tom informovali z Nadácie Ekopolis. Projekty sa týkajú bratislavských mestských častí Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Petržalka a obcí Most pri Bratislave, Dunajská Lužná a Rovinka.
„Grantový program aj v druhom kole výzvy dáva šancu žiadostiam, ktoré zlepšia komunitný život mestských častí a obcí susediacich s rafinériou,“ podotýka nadácia s tým, že pri projektoch je dôležité, aby sa týkali potrieb miestnej komunity a aby sa na realizácii mohli podieľať aj samotní obyvatelia.
V rámci prvého kola výzvy získalo podporu v celkovej výške 20.000 eur desať rôznorodých komunitných projektov v okolí rafinérie Slovnaft. Týkajú sa komunitných podujatí, športových a kultúrnych aktivít, susedských stretnutí, zveľaďovania verejných priestorov či prepájania generácií. Vzniknú komunitné záhrady, uskutočnia sa susedské podujatia, športové aktivity pre deti a mládež či projekty na zveľadenie lokálnych verejných priestorov.
Program Dobrý sused podporuje aktivity, ktoré posilňujú susedské vzťahy, vytvárajú nové príležitosti na vzájomné stretávanie a prispievajú k tomu, aby boli miestne verejné priestory živšie a príjemnejšie pre všetkých.
