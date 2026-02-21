< sekcia Regióny
Program na jarné prázdniny pripravil dom kultúry i mestská knižnica
Filmové prázdniny v DK Prievidza ponúknu 26. februára animovaný film Vtáci sťahováci a 27. februára snímku Krakenteena Ruby.
Autor TASR
Prievidza 21. februára (TASR) - Program pre deti počas jarných prázdnin budúci týždeň pripravili i Mestská knižnica Mikuláša Mišíka a Dom kultúry (DK) v Prievidzi. Prázdninovému knihohraniu v knižnici bude patriť 23. až 25. február, filmovým prázdninám DK 26. a 27. február. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Prvý deň Prázdninového knihohrania 23. februára ponúkne deťom možnosť napísať list, odkaz či pohľadnicu svojej obľúbenej knižnej postave. Deti sa tak hravo učia pracovať s textom, vyjadrovať svoje myšlienky a vnímať príbeh z novej perspektívy,“ načrtla Beňadiková.
Program druhého dňa podujatia 24. februára podľa nej bude patriť aktivitám s hracou kockou, pomocou ktorej budú deti vytvárať nové dejové zvraty, meniť príbehy a spoločne objavovať, že jedna kniha môže mať množstvo podôb a pokračovaní. „Záver trojdňového podujatia 25. februára zase prinesie dramatizáciu obľúbených príbehov, deti si vyskúšajú aj prácu s hlasom a pohybom. Ukážu si, že na vytvorenie silného divadelného zážitku stačí dobrý príbeh, fantázia a chuť hrať sa,“ doplnila.
