Program Nitrianskeho kultúrneho leta štartuje, ponúkne rôzne podujatia

Nitra 7. júla (TASR) - Po celomestských slávnostiach Nitra, milá Nitra, ktoré trvali od 3. do 5. júla, sa pod Zoborom začína Nitrianske kultúrne leto. V centre Nitry bude ponúkať rôzne podujatia až do septembra.



V piatok o 19. hodine oslávi koncertom na pešej zóne 40. výročie svojho založenia nitrianska skupina Pengagi. "Za desaťročia existencie sa v kapele vystriedalo veľa muzikantov, ktorí tu zanechali svoju stopu. Aspoň s niektorými sa stretneme a na ostatných budeme spomínať," uviedli organizátori koncertu.



Ďalšie podujatie Nitrianskeho kultúrneho leta sa bude v centre mesta konať už v nedeľu 9. júla popoludní. Ponúkne divadelný i hudobný program. Ako prvé sa predstaví divadlo Tyjátr s predstavením Don Šajn alebo Márnotratný syn. "Hra vychádza z tradičného repertoáru európskych ľudových bábkarov a dodnes patrí popri Faustovi k najhrávanejším hrám tradičného bábkového divadla. Záver nedeľného podujatia bude patriť hudobnému programu zoskupenia Let It Sound, ktoré ponúkne jazz a flamenco," doplnili organizátori.