Program počas jarných prázdnin pripravila i Hvezdáreň v Partizánskom
Autor TASR
Partizánske 24. februára (TASR) - Program počas jarných prázdnin tento týždeň pripravila i Hvezdáreň v Partizánskom. Jarné hviezdne dobrodružstvá potrvajú do piatka (27. 2.) a ponúknu prednášky i tvorivé aktivity. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Andrea Dohňanská.
„Na malých astronómov čaká interaktívny program plný rôznorodých činností. Spoločne s odborníkmi prebádajú slnečnú sústavu a vypočujú si prednášky o vesmíre. Nebudú chýbať multimediálne prezentácie, premietanie animovaných filmov s astronomickou tematikou a ďalšie tvorivé aktivity rozvíjajúce detskú kreativitu,“ priblížila Dohňanská.
V utorok a vo štvrtok (26. 2.) sa program uskutoční v dopoludňajšom dennom režime. „Detské publikum sa dozvie, ako funguje striedanie dňa a noci či ročných období. Množstvo zaujímavých poznatkov deti nadobudnú o planétach, hviezdach, súhvezdiach, ale tiež o tom, ako toto vesmírne bádanie vyzerá v praxi,“ priblížila referentka. V prípade priaznivého počasia sa v tieto dni súbežne podľa nej uskutoční aj pozorovanie Slnka optickým ďalekohľadom.
„Streda (25. 2.) a piatok (27. 2.) budú patriť popoludňajším a večerným aktivitám. Hvezdáreň na tieto dni zároveň pripravila večerné pozorovanie nočnej oblohy pre verejnosť. Konkrétne Mesiaca, Jupitera a špeciálne zimnej oblohy,“ doplnila Dohňanská.
Tohtoročnou hlavnou novinkou sú podľa nej simulácie astronomických úkazov v prenosnom planetáriu. „Hvezdáreň tak sľubuje plnohodnotný zážitok z hviezdnej oblohy aj v prípade zvýšenej oblačnosti a ako darček drobnosť pre každého zvedavého účastníka,“ dodala.
