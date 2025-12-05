< sekcia Regióny
Program pre deti v Trenčíne odštartuje Mikuláš rozsvietením stromčeka
Autor TASR
Trenčín 5. decembra (TASR) - Predvianočný program pre najmenších odštartuje v piatok na Mierovom námestí v Trenčíne tradične Mikuláš, ktorý o 17.00 h rozsvieti vianočný stromček. Súčasťou bude betlehem a pátracia hra pre deti. Až do Vianoc budú vždy v nedeľu popoludní pripravené v Átriu divadelné predstavenia. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.
„Na Mierovom námestí asi každé dieťa poteší aj betlehemská maštaľka so živými zvieratkami, otvorená v sobotu a nedeľu 13., 14., 21. a 22. decembra od 10.00 do 16.00 h. Vianočnú atmosféru doplní aj projekcia na mestskú vežu - Vianočná vločka pre Ježiška, ktorú si môžu veľkí i malí vychutnať 13. a 20. decembra od 17.00 do 21.00 h,“ doplnila hovorkyňa s tým, že k vianočnej atmosfére prispejú i koledníci z Detského folklórneho súboru Kornička.
Pre deti od šesť do 12 rokov je pripravená obľúbená pátracia hra. Od piatka do 6. januára sa môžu deti vydať na bezbariérovú trasu s deviatimi stanovišťami. Na každom nájdu písmenko tajničky. Hrací plán získajú v kultúrno-informačnom centre alebo v mestskej veži, prípadne si ho môžu stiahnuť online.
Podujatie pripravilo mesto Trenčín s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR a v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Považie.
