Program prípravy na operáciu v nemocnici absolvovalo 99 pacientov
V pilotnej fáze bol program určený najmä pre pacientov s kolorektálnym karcinómom, keďže práve odstránenie nádoru na hrubom čreve alebo konečníku predstavuje pre pacienta veľmi náročný výkon.
Autor TASR
Banská Bystrica 14. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici spustila pred rokom pilotnú fázu programu systematickej prípravy pacienta na operáciu. Do programu bolo v roku 2025 indikovaných 99 pacientov. Analýza výsledkov potvrdila jeho prínos a nemocnica chce postup rozšíriť aj na ďalšie chirurgické odbory. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Program prehabilitácie, ktorý Rooseveltova nemocnica vlani spustila, predstavuje systematickú prípravu pacienta pred operáciou a zameriava sa na zlepšenie fyzickej kondície, výživy a psychického stavu. Prispieť má k zníženiu rizika komplikácií a podporiť rýchlejší návrat do bežného života.
„Pacient nie je len pasívnym príjemcom zdravotnej starostlivosti. Vďaka prehabilitácii sa stáva aktívnou súčasťou liečby, čo má zásadný vplyv na výsledok operácie aj kvalitu života po nej,“ uviedol odborný garant programu a prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Ľubomír Marko.
V pilotnej fáze bol program určený najmä pre pacientov s kolorektálnym karcinómom, keďže práve odstránenie nádoru na hrubom čreve alebo konečníku predstavuje pre pacienta veľmi náročný výkon. Do programu bolo v roku 2025 lekármi indikovaných 99 pacientov z Banskej Bystrice a širšieho regiónu. Každý pacient absolvoval individuálne hodnotenie zdravotného stavu a dostal personalizovaný plán prípravy, ktorý zahŕňal napríklad nutričné poradenstvo a úpravu stravy, pohybový plán, psychologickú podporu či informácie o priebehu liečby a rekonvalescencie.
Rooseveltova nemocnica v rámci programu zistila, že veľká časť pacientov prichádza na operáciu s rizikovými faktormi, ide najmä o nutričné riziko, zníženú fyzickú kapacitu či zvýšenú psychickú záťaž a úzkosť. Vďaka prehabilitácii sa riziká podarilo včas odhaliť a riešiť ešte pred samotným operačným výkonom. Na základe doterajších výsledkov nemocnica program hodnotí ako úspešný a rozšíriť ho chce aj na ďalšie chirurgické odbory, zapojiť plánuje kliniku plastickej chirurgie, gynekologicko-pôrodnícku i urologickú kliniku.
„Ako ústavné zdravotnícke zariadenie sa zameriavame najmä na liečbu už vzniknutých ochorení. Vnímam však, že naše odborné kapacity môžeme využiť aj na to, aby sme vzniku ochorení predišli alebo zmiernili riziko komplikácií. Zároveň chceme napomôcť k zmene postoja jednotlivcov k vlastnému zdraviu. Kľúčové je, aby si pacient uvedomil, že pri liečbe má byť partnerom lekára, nielen pasívnym príjemcom starostlivosti. Len tak môže dôjsť k zlepšeniu zdravotného stavu,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Program prehabilitácie, ktorý Rooseveltova nemocnica vlani spustila, predstavuje systematickú prípravu pacienta pred operáciou a zameriava sa na zlepšenie fyzickej kondície, výživy a psychického stavu. Prispieť má k zníženiu rizika komplikácií a podporiť rýchlejší návrat do bežného života.
„Pacient nie je len pasívnym príjemcom zdravotnej starostlivosti. Vďaka prehabilitácii sa stáva aktívnou súčasťou liečby, čo má zásadný vplyv na výsledok operácie aj kvalitu života po nej,“ uviedol odborný garant programu a prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU Ľubomír Marko.
V pilotnej fáze bol program určený najmä pre pacientov s kolorektálnym karcinómom, keďže práve odstránenie nádoru na hrubom čreve alebo konečníku predstavuje pre pacienta veľmi náročný výkon. Do programu bolo v roku 2025 lekármi indikovaných 99 pacientov z Banskej Bystrice a širšieho regiónu. Každý pacient absolvoval individuálne hodnotenie zdravotného stavu a dostal personalizovaný plán prípravy, ktorý zahŕňal napríklad nutričné poradenstvo a úpravu stravy, pohybový plán, psychologickú podporu či informácie o priebehu liečby a rekonvalescencie.
Rooseveltova nemocnica v rámci programu zistila, že veľká časť pacientov prichádza na operáciu s rizikovými faktormi, ide najmä o nutričné riziko, zníženú fyzickú kapacitu či zvýšenú psychickú záťaž a úzkosť. Vďaka prehabilitácii sa riziká podarilo včas odhaliť a riešiť ešte pred samotným operačným výkonom. Na základe doterajších výsledkov nemocnica program hodnotí ako úspešný a rozšíriť ho chce aj na ďalšie chirurgické odbory, zapojiť plánuje kliniku plastickej chirurgie, gynekologicko-pôrodnícku i urologickú kliniku.
„Ako ústavné zdravotnícke zariadenie sa zameriavame najmä na liečbu už vzniknutých ochorení. Vnímam však, že naše odborné kapacity môžeme využiť aj na to, aby sme vzniku ochorení predišli alebo zmiernili riziko komplikácií. Zároveň chceme napomôcť k zmene postoja jednotlivcov k vlastnému zdraviu. Kľúčové je, aby si pacient uvedomil, že pri liečbe má byť partnerom lekára, nielen pasívnym príjemcom starostlivosti. Len tak môže dôjsť k zlepšeniu zdravotného stavu,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.