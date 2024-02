Program Sadíme budúcnosť finančne podporí 11 komunitných projektov

Banská Bystrica 22. februára (TASR) - V jarnom grantovom kole programu Sadíme budúcnosť bude podporených 11 komunitných projektov z celého Slovenska. Na výsadbu stromov pôjde v rámci projektu celkovo 27.800 eur, dobrovoľníkom pomôže aj novovytvorený miniseriál o výsadbe ovocných drevín. TASR o tom informovala Martina Hromadová z Nadácie Ekopolis, ktorá stojí za iniciatívou Sadíme budúcnosť.



Do jarného grantového kola programu sa tento rok zapojilo 36 žiadateľov. Odborná komisia začiatkom februára vybrala 11 projektov na priamu podporu, ďalších päť čaká v zásobníku na dodatočné finančné zdroje. "Aj tento rok sme mali šťastie na kvalitné projekty, z ktorých jasne cítiť záujem komunít o výsadbu nových stromov, a to priamo v miestach, kde sú najviac potrebné. Sadiť budú dobrovoľníci z obcí, miest, ale aj neziskových organizácií či neformálnych skupín naprieč Slovenskom," uviedla Hromadová.



Program Sadíme budúcnosť funguje od jesene 2021, za uplynulé roky podporil vyše 50 projektov, v rámci ktorých vysadili viac ako 4000 stromov. Cieľom iniciatívy je podporovať lokálne komunity, prepájať ich, ale tiež vzdelávať dobrovoľníkov, ktorí sa o výsadbu zaujímajú.



"Častokrát sa na nás obracajú ľudia s prosbou práve o odborný dohľad či správne postupy pri výsadbe. Je dôležité, aby mal ktokoľvek dostupné informácie, ako vysadiť strom kvalitne a najmä udržateľne. Aj preto sme prišli s nápadom vytvoriť krátky seriál, kde by sme stručne, no zároveň odborne zhrnuli všetko najdôležitejšie," priblížila Hromadová. Ako dodala, päťdielny miniseriál s názvom Výsadba ovocných stromov v krajine je už dostupný na sociálnych sieťach aj na webovej stránke www.sadimebuducnost.sk.