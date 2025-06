Program Sadíme budúcnosť oživil na jar 11 lokalít

Banská Bystrica 24. júna (TASR) - Vďaka programu Sadíme budúcnosť sa na jar podarilo obnoviť a zveľadiť 11 lokalít v rôznych kútoch Slovenska. Štvrtý rok fungovania grantovej výzvy bude pokračovať aj jesennou výsadbou. Hodnotitelia programu aktuálne posudzujú projekty, cez ktoré program poskytne záujemcom nielen finančnú, ale aj odbornú pomoc a podporu. TASR o tom informovala programová manažérka programu Sadíme budúcnosť Martina Hromadová z banskobystrickej Nadácie Ekopolis.



Grantový program Sadíme budúcnosť v jarnej výzve podporil 11 projektov dobrovoľníkov a miestnych komunít. Realizované boli od marca do mája a spoločne si rozdelili sumu 28.600 eur. „O výbere projektov rozhodla odborná porota, ktorá zvolila tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného a premysleného prístupu k výsadbe stromov. Vybrané projekty ukazujú, ako možno meniť krajinu s rešpektom k prírode, miestnym podmienkam a s ohľadom na budúce generácie,“ uviedla Hromadová.



V jarnom grantovom kole bola podporená napríklad výsadba novej aleje pri cyklotrase k Smolenickému zámku či obnova historickej čerešňovej aleje v Uderinej. Financie boli použité aj na oživenie ovocinárskej tradície v Bielych Karpatoch, Vychylovke či obciach Lednica a Markuška. Podporené boli aj projekty v Boldogu, Levkovciach, Lučenci či na Bukovej hôrke.



Program Sadíme budúcnosť bude pokračovať aj jesennou výsadbou, hodnotitelia programu aktuálne posudzujú projekty, cez ktoré program poskytne záujemcom nielen finančnú a odbornú pomoc. Dbať budú najmä na komunitný rozmer výsadieb, vhodný výber drevín a ich pôvod a tiež následnú starostlivosť, ktorá je pre stromy v prvých rokoch po výsadbe kľúčová.



„Jeseň je ideálnym obdobím na výsadbu stromov, stromy majú dostatok vlahy a priestor na pokojné zakorenenie. No rovnako dôležité ako správny čas je aj to, aby výsadby vznikali tam, kde majú zmysel a podporu komunity, tých, ktorí sa o ne dobre postarajú,“ doplnila Hromadová s tým, že výsledky jesennej výzvy budú zverejnené počas leta.