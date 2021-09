Program Salamandrových dní je aj v skrátenom režime bohatý

Banská Štiavnica 10. septembra (TASR) - Tradičným Valným zhromaždením Slovenskej banskej komory sa začnú v piatok v Banskej Štiavnici Salamandrové dni 2021. Podobne ako rok predtým sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu uskutočnia v skrátenom režime.



Ako uvádza stránka mesta, po celý piatok bude v Slovenskom banskom archíve sprístupnená výstava historických artefaktov a písomností viažucich sa k 450. výročiu prijatia Maximiliánovho banského poriadku. V Slovenskom banskom múzeu (SBM) Kammerhofe bude k dispozícii aj interaktívna poznávacia hra pre školákov na motívy pravidiel Maximiliánovho banského poriadku.



SBM k tomuto výročiu pripravilo aj ďalšie podujatia. Od 13.00 h bude v Kammerhofe komentovaná prehliadka novej inovovanej expozície SBM a od 14.00 h sprístupnená virtuálna výstava k príležitosti 450. výročia uvedenia poriadku.



O 15.00 h odprezentujú v Kammerhofe najnovšie publikácie, ktoré vznikli za účasti SBM. Budú tri, a to Argenti Fodina, Betlehemy z Banskej Štiavnice a okolia a Banícke uniformy.



Ešte predtým, o 13.00 h bude v Kostole sv. Kataríny slávnostné zasadnutie banskoštiavnickej samosprávy spojené s odovzdávaním ocenení pre osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta. Súčasťou bude aj uvedenie do života novej známky s motívom miestnej kalvárie.



Hneď potom sa v kostole uskutočnia Oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, spojené so slávnostným udeľovaním ocenení.



Návštevníci Salamandrových dní 2021 budú mať večer možnosť na Radničnom námestí prejsť presnou replikou slávobrány, ktorou bol v meste v roku 1751 privítaný rakúsky cisár František Štefan Lotrinský. Nasledovať bude divadelné predstavenie Cesta históriou, hrané priamo v bráne, koncert fanfaristov a bubenícka šou. Skrátená verzia tradičného salamandrového sprievodu prejde od Námestia sv. Trojice po amfiteáter.



Piatkový zábavný program sa uskutoční v amfiteátri pod Novým zámkom a bude mať folklórny nádych.



Sobotný (11. 9.) program bude venovaný deťom a uskutoční sa na Starom zámku.