Program Sloboda nie je zadarmo v Poprade chce osloviť aj prvovoličov

Poprad 18. novembra (TASR) - Spomienkový program Sloboda nie je zadarmo, ktorý pri príležitosti 30. výročia novembrových udalostí z roku 1989 v Poprade pripravili tamojší stredoškoláci, má osloviť predovšetkým mladú generáciu. „Myslíme si, že mnohé informácie o tomto období buď vôbec nemajú, prípadne sú čiastočne skreslené. Hovorený text sme sa snažili doplniť o dokumentárne audio a videozáznamy, aby študenti, ktorí na predstavenie prídu, videli, ako reálne vyzeral ten 17. november a aký bol život predtým. Snažili sme sa priniesť taký širší záber a záver predstavenia upozorňuje aj na prepojenie so súčasnosťou, na vraždu Jána Kuciaka a na to, čo sa dialo potom,“ ozrejmila scenáristka a režisérka projektu Zuzana Suchá.



Dohromady štyri predstavenia v pondelok a v utorok 19. novembra majú podľa nej mladú generáciu upozorniť na to, že sloboda nie je dobojovaná a definitívna, ale treba strážiť, čo sa v našej spoločnosti deje. Zároveň upozornila na to, že je povinnosťou nás všetkých o tom hovoriť. „Mladí ľudia sú do istej miery obrazom staršej generácie a sú medzi nimi aktívni, ktorí by aj teraz vyšli do ulíc, ak by bolo treba. Mám však trochu pochybnosti o tom, či by to bolo až také masové ako v tom roku 1989,“ skonštatovala Suchá. Divadelným predstavením chcú osloviť najmä prvovoličov, ktorí o budúcnosti krajiny rozhodnú v parlamentných voľbách vo februári.



Aj samotní protagonisti divadelnej hry potvrdili, že o udalostiach spred 30 rokov majú málo informácií. „Určite som nevedela toľko ako viem teraz, nacvičovanie divadelného predstavenia mi veľmi pomohlo rozšíriť si obzory,“ uviedla jedna z protagonistiek, 19-ročná Lucia Jurkovičová. Podľa nej je to sčasti aj preto, lebo v škole sa slovenské dejiny preberajú okrajovo, ani ona sama sa však o udalosti nezaujímala dostatočne. „Myslím si, že Nežná revolúcia nám pomohla už len v tom, že potlačila komunizmus do ústrania. V rámci nášho projektu som sa dozvedel viac o osobnostiach, ktoré k tomu prispeli,“ dodal ďalší z účinkujúcich Samuel Chlebko, ktorý si myslí, že v prípade nutnosti by bol aj on sám schopný vyjsť do ulíc a protestovať za niečo, čo má zmysel.



Spomienkový program Sloboda nie je zadarmo je súčasťou série podujatí, ktoré v najväčšom meste pod Tatrami pripravili pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Tatranská galéria bude dejiskom dvoch výstav, prvou z nich je Chceme slobodu o páde komunistického režimu na Slovensku, v rámci ktorej sú fotografie doplnené edukatívnym textom, druhá nesie názov Sametová/Nežná a tvorí ju 20 informačných panelov. Podtatranské múzeum si na pondelok pripravilo prednášku o udalostiach spred 30 rokov v regióne, Kino Tatran bude zase premietať pásmo troch filmov.