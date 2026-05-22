< sekcia Regióny
Program Tatranskej múzejnej noci venujú prírode a ochrane biodiverzity
Súčasťou programu je aj premietanie filmu Hohenlohe či interaktívne stanovištia a edukačné aktivity zamerané na prírodné hodnoty Tatier.
Autor TASR
Vysoké Tatry 22. mája (TASR) - Tatranská múzejná noc ponúkne návštevníkom v sobotu 23. mája program venovaný prírode, vede a ochrane biodiverzity. Správa Tatranského národného parku (TANAP) podujatie organizuje 11-krát a bude sa konať v priestoroch Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová s tým, že program v rámci celoeurópskej iniciatívy Noc múzeí a galérií odštartuje o 17.00 h.
„Podujatie prináša odborný aj popularizačný program venovaný tatranskej prírode, vedeckému výskumu a ochrane prírodného dedičstva. Hlavným bodom programu bude otvorenie dočasnej výstavy Kamzík vrchovský tatranský - Tieň štítov, ktorá sa zameriava na jeden z najvýznamnejších druhov tatranskej fauny,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výstava predstavuje kamzíka z pohľadu jeho biológie, ekologickej funkcie v horskom ekosystéme a aktuálnych výziev ochrany druhu v podmienkach vysokohorskej krajiny.
Návštevníci si budú môcť vypočuť odborné prednášky na témy ako ochrana spoločných endemitov, príbeh tatranského kamzíka, antipredačná selekcia habitatov kamzíka tatranského a diverzita a špecifiká kamzíkových populácií. Odborníci sa tiež dotknú rozšírenia, morfológie a ekológie kamzíka či historického a symbolického pohľadu na „Knieža Tatier“. Súčasťou programu je aj premietanie filmu Hohenlohe či interaktívne stanovištia a edukačné aktivity zamerané na prírodné hodnoty Tatier. „Ich súčasťou budú mikroskopické pozorovanie prírodných vzoriek, prezentácia biodiverzity a ekologických procesov Tatier, geologická stavba Tatier, horské rastliny a ich využitie, interaktívne aktivity pre deti Kamzičie chodníčky,“ dodala Hlaváčová s tým, že pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne a zážitkové vzdelávacie aktivity v rámci expozície múzea.
„Podujatie prináša odborný aj popularizačný program venovaný tatranskej prírode, vedeckému výskumu a ochrane prírodného dedičstva. Hlavným bodom programu bude otvorenie dočasnej výstavy Kamzík vrchovský tatranský - Tieň štítov, ktorá sa zameriava na jeden z najvýznamnejších druhov tatranskej fauny,“ uviedla hovorkyňa s tým, že výstava predstavuje kamzíka z pohľadu jeho biológie, ekologickej funkcie v horskom ekosystéme a aktuálnych výziev ochrany druhu v podmienkach vysokohorskej krajiny.
Návštevníci si budú môcť vypočuť odborné prednášky na témy ako ochrana spoločných endemitov, príbeh tatranského kamzíka, antipredačná selekcia habitatov kamzíka tatranského a diverzita a špecifiká kamzíkových populácií. Odborníci sa tiež dotknú rozšírenia, morfológie a ekológie kamzíka či historického a symbolického pohľadu na „Knieža Tatier“. Súčasťou programu je aj premietanie filmu Hohenlohe či interaktívne stanovištia a edukačné aktivity zamerané na prírodné hodnoty Tatier. „Ich súčasťou budú mikroskopické pozorovanie prírodných vzoriek, prezentácia biodiverzity a ekologických procesov Tatier, geologická stavba Tatier, horské rastliny a ich využitie, interaktívne aktivity pre deti Kamzičie chodníčky,“ dodala Hlaváčová s tým, že pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne a zážitkové vzdelávacie aktivity v rámci expozície múzea.