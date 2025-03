Program Tréneri v škole posúva Nitra aj do škôlok

Nitra 4. marca (TASR) - Mesto Nitra rozširuje program Tréneri v škole. Ako informovalo, zo základných škôl (ZŠ) ho posúva aj do škôlok.



Podľa radnice sa program osvedčil a už niekoľko rokov pomáha skvalitňovať hodiny telesnej výchovy na základných školách. "Preto s ním prichádzame aj do materských škôl (MŠ). Pilotnou sa stala MŠ Benkova s 33 predškolákmi v dvoch triedach. Skúsená trénerka ich hravou formou zoznámila s rôznymi športovými aktivitami a pomôckami. Rozšírila sa tak ich pohybová gramotnosť a pozitívny vzťah k športu," uviedol mestský úrad.



Program potrvá až do konca školského roka 2026/2027. "Pre mesto Nitra nepredstavuje žiadne finančné náklady. Tento krok zároveň rozšíri zameranie MŠ Benkova, keďže do jej školského vzdelávacieho programu pribudne športová činnosť," doplnil magistrát. Ako pripomenul, na Slovensku je do programu Tréneri v škole zapojených 277 ZŠ a 15 MŠ.