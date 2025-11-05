< sekcia Regióny
Program Učenie pre život pomáha deťom pripraviť sa na školu
V Nitre prebieha bezplatný vzdelávací program Učenie pre život už šiesty rok.
Autor TASR
Nitra 5. novembra (TASR) - Stovky rodín a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa v Nitre zapojili do programu s názvom Učenie pre život. Ten pomáha deťom pri lepšom štarte do školy. Iniciatívu v Nitre zastrešuje Materské centrum Klokanček a Materské centrum Dúha.
„Zameriavame sa na podporu rodín s deťmi v predškolskom veku nula až šesť rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom programu, ktorý je súčasťou celoslovenskej siete Únie materských centier, je hravou formou pripraviť deti na úspešný nástup do materskej a základnej školy a efektívne tak predchádzať ich budúcemu sociálnemu vylúčeniu,“ vysvetlila štatutárka Materského centra Klokanček Daniela Konečná.
V Nitre prebieha bezplatný vzdelávací program Učenie pre život už šiesty rok. Podľa Konečnej sa realizuje v štyroch lokalitách a doteraz sa doň zapojilo 229 rodín zo sociálne slabého prostredia a 715 detí. „Celkovo sme za šesť rokov fungovania zrealizovali 1248 vzdelávacích a 24 inkluzívnych aktivít,“ uviedla Konečná.
Program prebieha formou pravidelných interaktívnych workshopov priamo v prostredí, v ktorom rodiny s deťmi žijú. Rodičia a deti sa spoločne venujú rozvoju jemnej motoriky, rečových schopností, základných matematických predstáv a sociálnych zručností. Okrem toho centrum poskytuje týmto rodičom aj dôležité poradenstvo a podpornú sieť. „Najväčšou odmenou je pre nás moment, keď rodič povie, že jeho dieťa sa prestalo báť kolektívu alebo že ho rodina a okolie chvália za pokroky, či to, že dieťa, ktoré navštevovalo program, sa dostalo do škôlky. To presne znamená ten ‚lepší štart‘, o ktorý sa snažíme,“ povedala Konečná.
Rodiny, ktoré sa na programe zúčastňujú, oceňujú podľa Konečnej najmä praktické rady a aktivity, ktoré môžu s deťmi robiť aj doma. „Naším cieľom je, aby každé dieťa malo rovnakú šancu uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza. Materské centrum Klokanček a Materské centrum Dúha vyzýva všetky rodiny, ktoré by mali záujem o zapojenie sa do programu, aby ich kontaktovali priamo alebo navštívili ich priestory. Program je pre účastníkov úplne bezplatný,“ doplnila Konečná.
„Zameriavame sa na podporu rodín s deťmi v predškolskom veku nula až šesť rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom programu, ktorý je súčasťou celoslovenskej siete Únie materských centier, je hravou formou pripraviť deti na úspešný nástup do materskej a základnej školy a efektívne tak predchádzať ich budúcemu sociálnemu vylúčeniu,“ vysvetlila štatutárka Materského centra Klokanček Daniela Konečná.
V Nitre prebieha bezplatný vzdelávací program Učenie pre život už šiesty rok. Podľa Konečnej sa realizuje v štyroch lokalitách a doteraz sa doň zapojilo 229 rodín zo sociálne slabého prostredia a 715 detí. „Celkovo sme za šesť rokov fungovania zrealizovali 1248 vzdelávacích a 24 inkluzívnych aktivít,“ uviedla Konečná.
Program prebieha formou pravidelných interaktívnych workshopov priamo v prostredí, v ktorom rodiny s deťmi žijú. Rodičia a deti sa spoločne venujú rozvoju jemnej motoriky, rečových schopností, základných matematických predstáv a sociálnych zručností. Okrem toho centrum poskytuje týmto rodičom aj dôležité poradenstvo a podpornú sieť. „Najväčšou odmenou je pre nás moment, keď rodič povie, že jeho dieťa sa prestalo báť kolektívu alebo že ho rodina a okolie chvália za pokroky, či to, že dieťa, ktoré navštevovalo program, sa dostalo do škôlky. To presne znamená ten ‚lepší štart‘, o ktorý sa snažíme,“ povedala Konečná.
Rodiny, ktoré sa na programe zúčastňujú, oceňujú podľa Konečnej najmä praktické rady a aktivity, ktoré môžu s deťmi robiť aj doma. „Naším cieľom je, aby každé dieťa malo rovnakú šancu uspieť bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádza. Materské centrum Klokanček a Materské centrum Dúha vyzýva všetky rodiny, ktoré by mali záujem o zapojenie sa do programu, aby ich kontaktovali priamo alebo navštívili ich priestory. Program je pre účastníkov úplne bezplatný,“ doplnila Konečná.