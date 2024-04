Program Učenie pre život sa rozšíril do ďalších materských centier

Košice 24. apríla (TASR) - Bezplatný celoslovenský program Učenie pre život, ktorý je určený pre rodiny zo znevýhodneného prostredia, sa rozrastá. V rámci spustenia jeho druhej fázy v tomto roku prichádza do ďalších miest prostredníctvom desiatich nových materských centier. Po novom ho tak realizuje celkom 20 materských centier v 26 lokalitách. Na stredajšej tlačovej besede v Košiciach to uviedla koordinátorka programu Monika Majerčíková.



Program počas piatich rokov fungovania pomohol už viac ako 400 rodinám zo znevýhodneného prostredia. Jeho cieľom je prostredníctvom rôznych aktivít rozvíjať potenciál detí vo veku do šiestich rokov, aby sa v budúcnosti plnohodnotne začlenili do spoločnosti a postavili na rovnakú štartovaciu čiaru ako ich rovesníci.



Rodičia s deťmi na workshopoch vedených vyškolenými líderkami a pomocou Montessori metódy či muzikoterapie sa hravou formou učia postupne rozvíjať zručnosti, schopnosti a vedomosti svojich detí. Program je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, koordináciu pohybov a trénovanie schopnosti sústredenia, rozvoj zmyslov a reči, rozvoj matematického myslenia a aktivity každodenného života, či zaujímavosti o svete okolo nás.



"Vôbec sa nemôžeme porovnávať s materskými školami, pretože my pracujeme s rodičmi. Učíme ich ako inšpirovať či motivovať deti rôznymi aktivitami," povedala pre TASR riaditeľka Únie materských centier Daniela Konečná. Ako pripomenula, znevýhodnené rodiny často nemajú finančné prostriedky na krúžky, vzdelávacie kurzy či rôzne pomôcky pre svoje deti. "Chceme, aby aj tieto deti mohli byť vzdelávané," dodala. Ide napríklad o zdravotne, sociálne znevýhodnené deti či deti z rómskeho prostredia.







Podľa Majerčíkovej má program aj výskumný charakter. V spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave sa zamerajú na jeho dosahy. Už podľa doterajších výsledkov po absolvovaní programu viac ako 83 percent rodín hovorí, že získalo lepšie kompetencie pri výchove detí a 76 percent sa pod vplyvom programu venuje svojim deťom viac. Rozšírením programu bude možné zároveň porovnať vývoj detí z rôznych prostredí.



Program Učenie pre život je súčasťou celosvetovej iniciatívy skupiny Generali The Human Safety Net, ktorá je aktívna v 26 krajinách sveta, kde pomáha 325.000 ľuďom v núdzi.