< sekcia Regióny
Program v stredisku Kubínska vyvrcholí Zimným Grape festivalom
Sériu víkendových podujatí odštartuje v sobotu (14. 2.) Valentínska lyžovačka.
Autor TASR
Dolný Kubín 13. februára (TASR) - Lyžiarske stredisko na Kubínskej holi počas štyroch týždňov ponúkne okrem lyžiarskych podmienok aj kultúrny a spoločenský program, ktorý prepojí šport, hudbu a komunitu v autentickom horskom prostredí. Ako TASR informovala marketingová špecialistka strediska Patrícia Jaššová, séria podujatí vyvrcholí Zimným Grape festivalom.
Sériu víkendových podujatí odštartuje v sobotu (14. 2.) Valentínska lyžovačka. „Atmosféru romanticky ladeného dňa pre páry aj jednotlivcov doplnia hudobné sety DJ QueenB, súťaže a tematická fotozóna priamo na svahu. Pripravený je celodenný program počas štandardnej lyžiarskej prevádzky,“ uviedla Jaššová. Nedeľa (15. 2.) bude patriť hudbe v štýle melodic house, techno a indie v podaní DJ Emtydee a DJ Domya.
Nasledujúci februárový víkend vystúpia Hugo Hypetrain x Flea Mrkt a DJ Laz počas dvojdňového podujatia, ktoré spojí elektroniku, hiphop a aprés-ski atmosféru. „Záver februárovej série zakončí 28. februára DJ QueenB, ktorá sa na Kubínskej objaví už po niekoľkýkrát. Jej dynamický tech house a house set vytvára tradične energickú a živú atmosféru na svahu,“ spresnila marketingová špecialistka.
Vrcholom série podujatí bude tretí ročník Zimného Grape festivalu, ktorý sa uskutoční 6. a 7. marca. Po prvýkrát bude festival spoplatnený. „Festival prebieha v areáli lyžiarskeho strediska v plnej prevádzke, preto je nevyhnutné klásť zvýšený dôraz na bezpečnosť, čistotu, ochranu priestoru a plynulý chod celého areálu, čo si vyžaduje značné finančné prostriedky. Ak chceme festival zachovať, spoplatnenie je nevyhnutným krokom k udržaniu jeho kvality a dlhodobej udržateľnosti,“ doplnil riaditeľ strediska Kubínska hoľa Vladimír Klocok.
Sériu víkendových podujatí odštartuje v sobotu (14. 2.) Valentínska lyžovačka. „Atmosféru romanticky ladeného dňa pre páry aj jednotlivcov doplnia hudobné sety DJ QueenB, súťaže a tematická fotozóna priamo na svahu. Pripravený je celodenný program počas štandardnej lyžiarskej prevádzky,“ uviedla Jaššová. Nedeľa (15. 2.) bude patriť hudbe v štýle melodic house, techno a indie v podaní DJ Emtydee a DJ Domya.
Nasledujúci februárový víkend vystúpia Hugo Hypetrain x Flea Mrkt a DJ Laz počas dvojdňového podujatia, ktoré spojí elektroniku, hiphop a aprés-ski atmosféru. „Záver februárovej série zakončí 28. februára DJ QueenB, ktorá sa na Kubínskej objaví už po niekoľkýkrát. Jej dynamický tech house a house set vytvára tradične energickú a živú atmosféru na svahu,“ spresnila marketingová špecialistka.
Vrcholom série podujatí bude tretí ročník Zimného Grape festivalu, ktorý sa uskutoční 6. a 7. marca. Po prvýkrát bude festival spoplatnený. „Festival prebieha v areáli lyžiarskeho strediska v plnej prevádzke, preto je nevyhnutné klásť zvýšený dôraz na bezpečnosť, čistotu, ochranu priestoru a plynulý chod celého areálu, čo si vyžaduje značné finančné prostriedky. Ak chceme festival zachovať, spoplatnenie je nevyhnutným krokom k udržaniu jeho kvality a dlhodobej udržateľnosti,“ doplnil riaditeľ strediska Kubínska hoľa Vladimír Klocok.