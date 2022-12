Program vianočných trhov v MČ Západ pre sťažnosti na hluk upravili

Košice 1. decembra (TASR) - Sprievodný program Remeselných a vianočných trhov Terasy pre sťažnosti obyvateľov na hluk upravili. Informuje o tom mestská časť (MČ) Košice-Západ na svojej webovej stránke.



Viacerí obyvatelia bývajúci blízko námestia pred obchodným centrom, kde sa trhy pravidelne konajú, sa sťažovali na prílišný hluk, ktorý ich obťažoval počas sprievodného programu. "Po dohode s ďalšími organizátormi sa nebudú konať v nedeľných termínoch (4., 11. a 18. decembra) vianočné diskotéky a trhy bude sprevádzať len jemná podmazová vianočná hudba s hlasitosťou zníženou na 30 percent výkonu zvukovej aparatúry," uvádza MČ s tým, že hlavné programy budú počas jednotlivých dní v čase od 17.00 do 19.30 h s výnimkou piatkov a sobôt, keď môžu trvať do 20.00 h.



Remeselné a vianočné trhy sa do najväčšej košickej MČ vrátili po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. Odštartovali ich 25. novembra a potrvajú do 21. decembra. Ako pre TASR z MČ Západ potvrdil Ľubomír Ferko, návštevníci tam denne od 12.00 do 21.00 h nájdu stánky s občerstvením i remeselnými výrobkami.